I micro interventi dell’On. Abbate, il Consigliere Provinciale Scollo chiede azioni più strutturali

Ragusa, 21 gennaio 2026 – Il consigliere provinciale del gruppo Pd – L’Alternativa, Gaetano Scollo, interviene con riferimento alla comunicazione resa dal deputato regionale della Dc Ignazio Abbate sui lavori pubblici appaltati dal Libero consorzio di Ragusa. Scollo ha sottolineato che Abbate, in quanto esponente di maggioranza, dovrebbe concentrare i propri sforzi sull’ottenere risorse strutturali e consistenti per l’intero territorio provinciale – da Modica alla valle dell’Ippari, fino ai piccoli Comuni montani – e non limitarsi a interventi di poche decine di migliaia di euro per brevi tratti di strada o singoli pali di illuminazione. Scollo, inoltre, ha ricordato che quando il Pd era in maggioranza, grazie all’interessamento dell’on. Nello Dipasquale, furono finanziate opere di grande portata come la Ragusa-Catania, l’ospedale di Ragusa e la Siracusa-Gela fino a Modica, lasciando risorse aggiuntive per proseguire i cantieri. Oggi, invece, si assiste solo a micro-interventi di “bottega” e alla sottrazione di fondi già previsti per opere strategiche. In particolare, Scollo definisce impropria e fuorviante la comunicazione di Abbate sull’avvio dei lavori di illuminazione della S.R. 73, ricordando che la progettazione, la gara e l’esecuzione sono competenze del Libero consorzio comunale di Ragusa. “Attribuire l’opera a un singolo politico – ha concluso Scollo – crea confusione nei cittadini e non rispetta i ruoli istituzionali”.

