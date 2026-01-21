Fratelli d’Italia Ragusa chiede interventi urgenti dopo il ciclone Harry

Ragusa, 21 ottobre 2026 – A seguito degli ingenti danni provocati dal ciclone Harry che si è abbattuto anche sul territorio comunale di Ragusa, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, rivolge un appello urgente al sindaco: “In questo momento, la priorità assoluta è avviare immediatamente la conta puntuale dei danni, coinvolgendo tecnici comunali, protezione civile e tutte le realtà associative del territorio, per valutare con precisione l’entità delle criticità riscontrate in tutti i quartieri, nelle campagne, nelle attività produttive e nelle abitazioni private. Non possiamo lasciare nessuno indietro”.

“Chiediamo che il Comune – prosegue Poidomani – predisponga e presenti al più presto una richiesta di ristoro straordinaria al governo regionale, affinché vengano stanziati fondi specifici per indennizzare famiglie, imprese e agricoltori che hanno subito danni a causa del maltempo. Serve un intervento rapido e coordinato: solleciteremo anche i nostri deputati regionali ad attivarsi in tutte le sedi competenti per garantire il massimo sostegno e accelerare le procedure di riconoscimento dello stato di calamità. Solo attraverso un lavoro di squadra – amministrazione, Regione e rappresentanti istituzionali – potremo dare risposte concrete ad una comunità fortemente provata dalla furia degli eventi atmosferici”.

Poidomani aggiunge: “E’ opportuno che il Comune inviti tutti i cittadini che hanno subito danni a segnalare tempestivamente le situazioni di criticità, così da consentire una mappatura dettagliata delle necessità e delle priorità d’intervento. Questo è il momento dell’unità e della responsabilità: la nostra comunità ha sempre dimostrato grande capacità di resilienza e spirito di solidarietà. Ora più che mai dobbiamo essere vicini a chi ha perso tanto e lavorare insieme per la ricostruzione e per il ritorno alla normalità”. “Non possiamo permettere che l’eccezionalità di quanto accaduto venga sottovalutata – conclude Poidomani – Fratelli d’Italia vigilerà, come sempre, affinché tutte le procedure siano trasparenti e rapide e perché nessuno resti privo del necessario sostegno. È nelle difficoltà che si vede il vero volto di una comunità: Ragusa saprà rialzarsi anche questa volta, con il contributo di tutti”.

