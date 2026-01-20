Vittoria, furti seriali e violazioni: arrestato 27enne dai Carabinieri

Vittoria, 20 Gennaio 2026 – I Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane ipparino di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo per reati contro il patrimonio. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania.

I fatti che hanno portato alla condanna risalgono al 2024, anno in cui il giovane si era reso responsabile di diversi furti. Per quegli episodi era già stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, una restrizione che tuttavia non era bastata a frenare la sua condotta irregolare.

Durante il periodo di detenzione domiciliare, il 27enne era stato più volte segnalato all’Autorità Giudiziaria per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal giudice. Questo comportamento, unito alla definitività della sentenza per i furti commessi, ha fatto scattare l’ordine di traduzione in carcere.

Dopo le procedure di identificazione e la notifica dell’atto, i militari dell’Arma hanno condotto il giovane presso la Casa Circondariale di Ragusa. Qui il 27enne dovrà espiare la pena residua di un anno di reclusione, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

