Vittoria, continua la lotta allo stalking: arrestato 31enne pregiudicato

Vittoria, 20 Gennaio 2026 – Nuovo intervento della Polizia di Stato a Vittoria sul fronte della tutela delle vittime di violenza di genere. Gli agenti del locale Commissariato hanno tratto in arresto un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sciacca.

La vicenda affonda le radici in una drammatica serie di episodi denunciati dall’ex convivente dell’uomo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la fine della relazione non aveva interrotto l’atteggiamento aggressivo del 31enne, che aveva messo in atto un vero e proprio schema persecutorio: minacce gravi rivolte non solo alla donna, ma anche al figlio minore; pedinamenti costanti per monitorare i movimenti della vittima; danneggiamenti ai beni di proprietà della donna.

Dopo le formalità di rito presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa. Dovrà scontare una pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati commessi.

L’operazione sottolinea ancora una volta l’importanza della denuncia tempestiva da parte delle vittime, strumento fondamentale per permettere all’Autorità Giudiziaria di intervenire prima che le condotte vessatorie possano degenerare in conseguenze ancora più gravi.

