Lutto a Modica: Addio all’Avvocato Gianni Mavilla, protagonista tra Foro, politica e sport

Modica, 20 Gennaio 2026 –Modica piange la scomparsa dell’avvocato Gianni Mavilla, una delle figure più poliedriche e stimate della comunità locale. Noto per il suo acume giuridico e la sua passione civile, Mavilla ha dedicato la vita al servizio della sua città, lasciando un segno indelebile in ogni campo in cui si è cimentato.

Colonna portante del foro modicano, l’avvocato Mavilla era conosciuto per la sua profonda competenza e rettitudine professionale. Ma il suo impegno non si fermava alle aule di tribunale. È stato un protagonista assoluto della stagione politica locale, ricoprendo il ruolo di Consigliere Comunale e servendo come Segretario della Democrazia Cristiana. In quegli anni, è stato un punto di riferimento per il dialogo politico, capace di mediare con saggezza e visione.

Forse uno dei ricordi più cari ai modicani resterà legato alla sua intuizione sportiva: la fondazione della Libertas. Mavilla non vedeva il calcio solo come competizione, ma come uno strumento di aggregazione sociale.

Sotto la sua guida, la Libertas ha calcato per anni i campi della Terza Categoria.

Per generazioni di giovani l’opportunità di crescere attraverso i valori dello sport, trasformando la squadra in una piccola, grande famiglia sportiva che ha animato le domeniche della città.

Modica perde un uomo d’altri tempi, capace di unire il rigore del professionista alla passione dell’uomo di popolo. La sua scomparsa priva la città di un testimone importante della sua storia recente.

Un uomo che ha saputo tradurre l’impegno civile in azioni concrete, dalla politica ai campi di periferia.”

Alla famiglia, ai figli le nostre condoglianze.

