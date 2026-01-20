  • 20 Gennaio 2026 -
Comiso

Maltempo, forti venti nella notte: alberi abbattuti e danni in città. Nessun ferito

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso , 20 gennaio 2026 – La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da forti venti che hanno causato diversi danni sul territorio comunale, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Le raffiche hanno provocato la rottura e la caduta di alcuni alberi in diverse zone della città. In particolare, un albero si è abbattuto in via dei Platani, colpendo un’autovettura parcheggiata e provocando anche il divelgimento di un palo della pubblica illuminazione. Un altro albero è caduto in piazza delle Erbe: era stato piantumato tre anni fa dagli amici della Trasversale Sicula in occasione di una delle loro tappe. Qualora non fosse possibile salvarlo, verrà sostituito con una nuova piantumazione. In un momento così delicato e pericoloso a causa delle avverse condizioni climatiche, – ha detto il Sindaco Maria Rita Schembari – un sentito ringraziamento va al gruppo dei volontari della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco che, intervenendo tempestivamente e mettendo a rischio la propria incolumità, garantiscono sicurezza e assistenza alla cittadinanza. Resta infine l’invito alla prudenza rivolto a tutti i cittadini: in situazioni di maltempo estremo, l’attenzione e il rispetto delle indicazioni di sicurezza non sono mai troppi.

© Riproduzione riservata
588990

