Maltempo. Modica, divieto di utilizzo dell’acqua potabile

Il Sindaco di Modica Maria Monisteri ha emesso l’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile delle zone servite dal serbatoio idrico di Costa del Diavolo. Le alterazioni riscontrate relative all’aspetto visivo dell’acqua correlate alle attuali condizioni metereologiche in essere nel territorio, in attesa che si ristabiliscono le condizioni indispensabili finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica, hanno determinato l’emissione dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua, per le zone servite dal serbatoio Costa del Diavolo. Nello specifico si tratta della zona di Modica alta, quartiere Dente e Modica bassa.

Il divieto è in vigore fino all’emissione di una nuova ordinanza di revoca. Il Primo Cittadino ha dato disposizione alla Società Iblea Acque S.p.A. quale gestore del servizio idrico integrato, di porre in essere ogni provvedimento necessario finalizzato a ristabilire e garantire la regolare erogazione di acqua potabile”

