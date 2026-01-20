  • 20 Gennaio 2026 -
  • 20 Gennaio 2026 -
santa croce camerina | Sport

Coppa Italia. Promozione, gara di ritorno mercoledì per il Santa Croce Calcio contro il Qal’At

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Il Santa Croce calcio mercoledi pomeriggio sarà impegnato nella gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia. La squadra di mister Fabio Campanaro giocherà per conquistare il passaggio del turno ai quarti e lo farà confrontandosi contro il Qal’at che nel primo step ha chiuso il confronto sullo 0-0. Si partirà quindi da una situazione di equilibrio con nessuna delle due compagini avvantaggiate sul diretto avversario. La società del Cigno tiene tantissimo a questo torneo e ha spronato la squadra a mettere ogni energia per la conquista del turno.
Mister Campanaro per l’occasione avrà tutto l’organico a disposizione e spera, anche nell’apporto del pubblico amico per spingere i ragazzi verso la prima vittoria del nuovo anno.
La gara si giocherà allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 15.00
A dirigere l’incontro sarà il signor Francesco Pio Carlo Bonvissuto della sezione arbitrale di Enna che sarà collaborato dai signori Belfiore di Acireale e Conti di Enna

© Riproduzione riservata
589010

