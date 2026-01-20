  • 20 Gennaio 2026 -
Politica regionale | Scicli

L’illuminazione pubblica tra Donnalucata, Playa Grande e Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 20 gennaio 2026 – “Un passo decisivo per la messa in sicurezza di un’arteria vitale del nostro territorio”. Con queste parole l’Onorevole Ignazio Abbate, il cui emendamento da 170 mila euro alla scorsa manovra finanziaria è servito a reperire la somma necessaria agli interventi, commenta l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione sulla Strada Regionale 73, nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 119 e l’intersezione con la S.P. 95. “L’intervento riguarda un tratto stradale situato a monte della fascia costiera tra Marina di Ragusa e Donnalucata. Sono arterie che collegano i territorio di Donnalucata e di Playa Grande con l’entroterra e Marina di Ragusa. Nelle vicinanze ci sono zone turistiche e naturalistiche di primissimo livello come la riserva naturale del Fiume Irminio. Ho voluto fortemente inserire questo emendamento nella manovra finanziaria perché andrà a risolvere le criticità di una strada, la “Spinazza – Piano Grande”, che negli ultimi anni ha visto un incremento esponenziale di traffico dovuto al crescente sviluppo residenziale e turistico dell’area. La sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che scelgono le nostre zone rurali e costiere è una priorità assoluta”, dichiara l’On. Abbate. “Questo progetto nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio attraverso il confronto con gli amici e i consiglieri dell’area sciclitana: l’area attraversata dalla S.R. 73 è oggi oggetto di importanti investimenti privati e di riqualificazione di immobili rurali. Potenziare l’illuminazione significa non solo prevenire incidenti nelle ore notturne , ma anche sostenere lo sviluppo economico e l’attrattività di questa zona. Voglio ringraziare, oltre agli amici e consiglieri di Scicli, anche gli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la celerità nella gestione delle procedure di gara sulla piattaforma”.

© Riproduzione riservata
588969

