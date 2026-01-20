Vittoria, Maltempo. Guasto alla centrale idropotabile di Siciliaque in contrada Giardinello

Vittoria, 20 gennaio 2026 – A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessato il territorio, un traliccio dell’energia elettrica è stato tranciato dal forte vento, provocando un guasto alla centrale idropotabile di Siciliaque in contrada Giardinello.

Per tali ragioni potrebbero verificarsi criticità nell’erogazione dell’acqua nelle prossime ore.

I dipendenti dell’Enel e i tecnici dell’Ufficio Acquedotto sono al lavoro già da ieri sera e stanno operando senza sosta per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Siciliaque ha disposto l’istallazione di un gruppo elettrogeno per riattivare gli impianti di sollevamento della centrale dando informazione alla Prefettura.

Si invita la cittadinanza ad utilizzare l’acqua con parsimonia fino al completo ripristino della normale erogazione.

Salva