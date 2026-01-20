Bellassai(PD): “Comiso detiene il primato della tassazione locale più elevata degli iblei”

Comiso, 20 gennaio 2026 – Il Comune di Comiso continua a detenere il primato della tassazione locale più elevata in tutta la provincia di Ragusa. A dichiararlo è il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale, Gigi Bellassai, che punta l’attenzione sulle aliquote dell’Imu, definite “le più pesanti non solo della provincia, ma anche rispetto al resto della Sicilia”. Non va meglio per la Tari: nonostante un risparmio di 500.000 euro dovuto alla riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti in discarica, la tassa rimane la più elevata. “A Comiso paghiamo 233 euro a persona per la spazzatura, dai bambini agli adulti, mentre la media nazionale si attesta a 197 euro. Per le famiglie, l’incidenza è ancora più marcata: a Comiso si versano mediamente 538 euro l’anno di tassa rifiuti contro una media nazionale di circa 350 euro. Siamo di fronte a una tassazione straordinariamente alta”, sottolinea Bellassai che precisa ulteriormente: “Due anni fa la Tari è stata aumentata del 28%. Dunque, nonostante il ritocco deciso quest’anno, l’ammontare della tassa rimane insostenibile”.

L’esponente Pd aggiunge, inoltre, una nota di preoccupazione riguardo alla trasparenza sull’utilizzo dei fondi rimborsati dalla Regione: “Abbiamo chiesto chiarimenti sui 250.000 euro di rimborso regionale, risorse che avrebbero potuto contribuire a ridurre la pressione fiscale sui cittadini. Al momento non ci è stato fornito alcun dettaglio e non sappiamo che fine abbiano fatto questi soldi. Resta il fatto che Comiso continua a essere la città con le tasse più alte di tutta la provincia di Ragusa”. Il Pd chiede all’amministrazione comunale maggiore chiarezza e trasparenza sui fondi e sulle scelte fiscali, affinché si possa finalmente alleggerire il peso delle tasse sulle famiglie comisane e garantire una gestione più equa delle risorse pubbliche.

