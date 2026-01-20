  • 20 Gennaio 2026 -
Cronaca

Il ciclone Harry lascia il segno: auto danneggiate nel Ragusano

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 gennaio 2026 – A pagare le conseguenze del ciclone Harry nel Ragusano sono state soprattutto le automobili. A seguito dell’allertamento diramato dal Dipartimento regionale della Protezione civile per le avverse condizioni meteorologiche, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto il raddoppio delle squadre operative su tutto il territorio. Il provvedimento si è reso necessario a causa degli intensi fenomeni di vento e pioggia che, a partire dalla mattinata di lunedì, hanno interessato la provincia. Nelle ultime 24 ore i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in circa 80 interventi, riguardanti in particolare coperture divelte, antenne televisive, tabelloni pubblicitari e alberi caduti. Numerosi i casi di alberi e pali della luce abbattuti dal vento e finiti sulle auto in sosta, rimaste seriamente danneggiate. Considerato il persistere del maltempo, il Comando mantiene il raddoppio delle squadre operative fino al termine dell’emergenza. Non si registrano feriti.

© Riproduzione riservata
588962

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

