Vittoria, il gruppo consiliare FDI: “Il consiglio non può essere luogo di teatrini politici”

Vittoria, 20 gennaio 2026 – Il Gruppo Consiliare di “Fratelli d’Italia” di Vittoria esprime una netta distanza dai toni utilizzati durante i lavori dell’ultimo Consiglio Comunale.

“Non possiamo più tollerare che il Consiglio Comunale sia utilizzato come strumento per la regolazione di conti personali. La rappresentazione dell’assurdo a cui abbiamo assistito – con sedute convocate ad personam e poi annullate e toni che non portano alcun giovamento al dibattito– è qualcosa che non possiamo condividere”, spiegano i consiglieri Vinciguerra, Zorzi, Scuderi, Cannata, Dieli e Pugliarello.

“La Città di Vittoria ha bisogno di risposte concrete dalle sue istituzioni, non di teatrini politici. Come opposizione, siamo e saremo sempre in prima linea: intransigenti nel denunciare le tante e innumerevoli falle dell’Amministrazione Aiello, ma sempre costruttivi quando in gioco ci sono la sicurezza e il futuro dei nostri cittadini. Con questo spirito, auspichiamo vivamente che il prossimo Consiglio Comunale dedicato al tema della sicurezza sia condotto in un alveo serio e propositivo. Deve essere un momento di confronto sulle soluzioni, non un’arena per accuse contro il nemico di turno”, continuano.

“Noi continueremo a chiedere rigore, chiarezza e rispetto per il ruolo del Consiglio Comunale, affinché torni a essere il luogo dove si discute e si decide, con serietà, per il bene di Vittoria.

La nostra linea è chiara: altrettanto non possiamo dire di forze politiche che utilizzano le porte girevoli tra maggioranza e opposizione a seconda del vento che tira”, concludono.

