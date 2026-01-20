  • 20 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Gennaio 2026 -
Politica | Vittoria

Vittoria, il gruppo consiliare FDI: “Il consiglio non può essere luogo di teatrini politici”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 20 gennaio 2026 – Il Gruppo Consiliare di “Fratelli d’Italia” di Vittoria esprime una netta distanza dai toni utilizzati durante i lavori dell’ultimo Consiglio Comunale.

“Non possiamo più tollerare che il Consiglio Comunale sia utilizzato come strumento per la regolazione di conti personali. La rappresentazione dell’assurdo a cui abbiamo assistito – con sedute convocate ad personam e poi annullate e toni che non portano alcun giovamento al dibattito– è qualcosa che non possiamo condividere”, spiegano i consiglieri Vinciguerra, Zorzi, Scuderi, Cannata, Dieli e Pugliarello.

“La Città di Vittoria ha bisogno di risposte concrete dalle sue istituzioni, non di teatrini politici. Come opposizione, siamo e saremo sempre in prima linea: intransigenti nel denunciare le tante e innumerevoli falle dell’Amministrazione Aiello, ma sempre costruttivi quando in gioco ci sono la sicurezza e il futuro dei nostri cittadini. Con questo spirito, auspichiamo vivamente che il prossimo Consiglio Comunale dedicato al tema della sicurezza sia condotto in un alveo serio e propositivo. Deve essere un momento di confronto sulle soluzioni, non un’arena per accuse contro il nemico di turno”, continuano.

“Noi continueremo a chiedere rigore, chiarezza e rispetto per il ruolo del Consiglio Comunale, affinché torni a essere il luogo dove si discute e si decide, con serietà, per il bene di Vittoria.
La nostra linea è chiara: altrettanto non possiamo dire di forze politiche che utilizzano le porte girevoli tra maggioranza e opposizione a seconda del vento che tira”, concludono.

© Riproduzione riservata
588959

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube