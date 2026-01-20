  • 20 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Marzamemi evacuata per il ciclone Harry

Tempo di lettura: 2 minuti

Marzamemi, 20 gennaio 2026 – Un evento senza precedenti ha colpito il borgo marinaro di Marzamemi, evacuato nelle ultime ore su disposizione del sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza. La decisione è stata presa dopo un vertice d’urgenza con la Protezione civile, a seguito del rapido peggioramento delle condizioni meteo marine legate al ciclone Harry, arrivato oggi in Sicilia. L’ordinanza, firmata nel tardo pomeriggio, dispone lo sgombero immediato di tutte le abitazioni della frazione a causa del forte rischio lungo la fascia costiera. Le mareggiate, in intensificazione, potrebbero infatti raggiungere le case del borgo, mettendo in pericolo la popolazione. Il provvedimento, di carattere contingibile e urgente, è stato adottato dopo il confronto con la Prefettura di Siracusa, considerato anche il rischio di piogge intense, vento forte e criticità idrogeologiche. Il centro di accoglienza è stato allestito presso il tensostatico di via dello Stadio. Il sindaco ha invitato i cittadini alla massima collaborazione e a seguire solo le comunicazioni ufficiali.

© Riproduzione riservata
