Comiso, atterraggio da brividi al “Pio La Torre”: la perizia del pilota vince sull’allerta rossa

COMISO, 20 Gennaio 2026 – Il vento sferzante e la pioggia battente che stanno flagellando la provincia di Ragusa non hanno fermato il collegamento aereo tra la Capitale e lo scalo ibleo, ma hanno trasformato un normale volo di linea in una prova di straordinaria abilità aviatoria.

Ieri sera, lo scalo “Pio La Torre” è stato teatro di una manovra d’atterraggio particolarmente complessa. Un volo di linea proveniente da Roma Fiumicino, giunto sopra i cieli di Comiso in piena allerta rossa, ha dovuto fare i conti con raffiche di vento trasversale e visibilità ridotta che hanno reso il primo approccio alla pista estremamente difficoltoso.

Nonostante le condizioni atmosferiche al limite del proibitivo, che avrebbero potuto suggerire il dirottamento verso un altro scalo (come Catania o Palermo), il comandante del velivolo ha scelto di mantenere la destinazione originaria. Con estrema lucidità, l’equipaggio ha effettuato più tentativi di avvicinamento, eseguendo i cosiddetti “go-around” (riattaccate) per riposizionarsi correttamente rispetto alla pista.

Ogni manovra è stata eseguita nel rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza internazionali, garantendo in ogni istante l’incolumità delle persone a bordo.

L’operazione si è conclusa senza alcun imprevisto tecnico: al termine dell’ultima manovra, le ruote del carrello hanno toccato l’asfalto del “Pio La Torre” in modo regolare, consentendo ai passeggeri di sbarcare senza conseguenze, sebbene con il naturale sollievo di chi ha vissuto momenti di comprensibile tensione.

L’episodio resta una testimonianza dell’altissimo livello di preparazione dei piloti che operano nello scalo casmeneo, capaci di gestire situazioni d’emergenza climatica con perizia e sangue freddo, assicurando la continuità territoriale anche nei giorni più difficili per la Sicilia sud-orientale.

Salva