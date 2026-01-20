  • 20 Gennaio 2026 -
Allerta meteo rossa nel Ragusano: stop alla raccolta rifiuti ovunque, ma a Vittoria è scontro totale

Tempo di lettura: 2 minuti

20 Gennaio 2026  –  L’ondata di maltempo che sta colpendo il sud-est siciliano fa scattare l’allerta rossa e, con essa, una serie di misure precauzionali in quasi tutti i centri della provincia. Coerentemente con la chiusura di scuole e cimiteri, i sindaci di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Acate e Comiso hanno disposto per la giornata di domani, martedì 20 gennaio, la sospensione del servizio di raccolta differenziata. Una decisione presa per un duplice ordine di motivi: evitare che il forte vento disperda i rifiuti e, soprattutto, tutelare la sicurezza degli operatori ecologici, chiamati altrimenti a operare in condizioni di estremo pericolo. In questo scenario di prudenza corale, spicca la posizione del Comune di Vittoria, diventata nelle ultime ore terreno di un durissimo scontro tra le sigle sindacali e il sindaco Francesco Aiello. Nonostante l’allerta meteo conclamata, l’amministrazione ipparina non ha emesso un’ordinanza di sospensione del servizio. Secondo quanto riferito dai sindacati, alla richiesta di fermare la raccolta, il primo cittadino avrebbe risposto che “la sospensione del lavoro rientra nelle attribuzioni proprie delle aziende”. Una posizione che le segreterie provinciali di FIADEL e FP-CGIL definiscono un modo per “lavarsi le mani” dalle proprie responsabilità di massima autorità sanitaria e di sicurezza sul territorio.   La polemica si infittisce a causa di un messaggio pubblicato dal Sindaco sui social, in cui si invita la cittadinanza a non esporre i mastelli stasera. “Il paradosso è servito – attaccano i rappresentanti sindacali –. Il Sindaco dice ai cittadini di non mettere fuori i rifiuti, ma non ordina la sospensione all’azienda. Risultato? Gli operatori dovranno comunque scendere in strada per raccogliere il nulla, esponendosi a rischi altissimi a causa delle raffiche di vento e delle piogge torrenziali, solo per evitare sanzioni aziendali . Giorgio Iabichella (FIADEL) e Graziana Stracquadanio (FP-CGIL) chiariscono inoltre che non vi sarebbe alcun danno economico per i lavoratori in caso di stop: “In caso di eventi atmosferici avversi, i lavoratori vengono retribuiti tramite permessi, banca ore o Cassa Integrazione specifica. Il Sindaco si preoccupa di come vengono pagati i lavoratori, ma non della loro vita”.   “Aiello ha perso l’ennesima occasione per dimostrare buonsenso. Invitiamo i lavoratori alla massima prudenza nel rispetto delle norme di sicurezza, incrociando le dita affinché non accada nulla.

Sintesi delle chiusure (20 Gennaio)

ComuneScuoleRaccolta Rifiuti
RagusaCHIUSESOSPESA
ModicaCHIUSESOSPESA
ScicliCHIUSESOSPESA
ComisoCHIUSESOSPESA
VittoriaCHIUSEATTIVA (Nonostante l’allerta)
