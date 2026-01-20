  • 20 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Gennaio 2026 -
Cronaca

Caltanissetta, “truffa del finto carabiniere”: denunciate due persone dalla Polizia

Gli agenti della Squadra Mobile, allertati in tempo dalla vittima, hanno sventato un tentativo di truffa ad un’anziana donna
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta, 20 Gennaio 2026 – La Polizia di Stato nel Capoluogo ha denunciato due persone, un maggiorenne e un minorenne, rispettivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per il reato di tentata “truffa del finto carabiniere” in danno di un’anziana donna. Venerdì pomeriggio agenti della Squadra Mobile, a seguito di richiesta pervenuta in Questura, si sono recati all’interno dell’abitazione della vittima, una settantaseienne nissena la quale, poco prima, era stata contattata da un sedicente maresciallo dei carabinieri il quale le aveva comunicato l’arresto del figlio a seguito di un sinistro stradale e, ingenerando nella vittima un forte stato di preoccupazione, la esortava a racimolare al più presto possibile soldi e preziosi da consegnare ad un suo incaricato che si sarebbe recato a ritirarli di lì a poco. La donna consegnava quindi i soldi e i preziosi all’incaricato del finto maresciallo. Successivamente, mentre nell’abitazione della donna era arrivato il figlio, perveniva un’altra telefonata da parte del finto maresciallo, il quale chiedeva alla vittima altri soldi e preziosi utili a scagionare l’arrestato. A quel punto la vittima avvisata la Polizia di Stato e agenti della Squadra Mobile, appostatisi sia all’interno dell’abitazione sia in strada, bloccavano due persone sopraggiunte per ritirare i preziosi. I due fermati, identificati per un maggiorenne e un minorenne, originari della provincia di Catania, sono stati denunciati per truffa aggravata e la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima. La responsabilità dei due denunciati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

La Polizia di Stato rinnova l’invito alla massima attenzione nei confronti degli anziani e delle persone più fragili, spesso prese di mira da truffatori senza scrupoli che si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine.

© Riproduzione riservata
588942

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube