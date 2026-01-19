Ragusa in lutto per la scomparsa di Antonio Palermo

Ragusa, 19 gennaio 2026 – Profondo cordoglio in città per la morte improvvisa di Antonio Palermo, 58 anni, dipendente del Comune di Ragusa. L’uomo è venuto a mancare nella notte, stroncato da un infarto che lo ha colto nel sonno e che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Antonio Palermo prestava servizio come messo notificatore nel settore dei Servizi sociali di palazzo dell’Aquila. Una figura conosciuta e stimata negli ambienti comunali, dove la notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti colleghi e amministratori. Anche il sindaco di Ragusa ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore, affidando a un post sui social un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando Palermo come un lavoratore serio e una persona disponibile. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando commozione e numerosi messaggi di affetto e partecipazione al dolore dei familiari e degli amici, ai quali si stringe l’intera comunità ragusana in questo momento di grande tristezza.

Salva