Zona artigianale e interventi di riqualificazione, la Cna a confronto con l’amministrazione comunale di Modica

Modica, 19 gennaio 2026 – Si è svolto nei giorni scorsi un importante incontro tra il sindaco di Modica, Maria Monisteri, e la Cna territoriale di Ragusa, con la partecipazione del vicesindaco Saro Viola, degli assessori Tino Antoci, Antonio Drago, Concetta Spadaro e del nuovo dirigente dell’ufficio tecnico, lavori pubblici e manutenzioni, Fabio Bellaera. Per la Cna erano presenti il presidente Giampaolo Roccuzzo, il segretario territoriale Carmelo Caccamo, i funzionari locali Carmen Sessa e Gianni Ruffino, nonché i rappresentanti delle imprese locali delle diverse aree produttive della città.

Durante l’incontro è stato ribadito il valore del rapporto storico e costruttivo tra la Cna e le amministrazioni comunali, che ha permesso negli anni di rispondere concretamente alle esigenze della zona Pip di contrada Michelica, apportando numerose migliorie. Grazie al nuovo bando promosso dalla Regione Siciliana, sarà ora possibile intervenire in modo ancora più incisivo su un’area che conta circa 40 insediamenti e che, con l’assegnazione imminente dei nuovi lotti, sarà completamente occupata.

Le parti hanno concordato di procedere con la redazione di un progetto esecutivo da presentare alla Regione nei termini contemplati dal bando, prevedendo interventi mirati come la sistemazione di parti del manto stradale (laddove necessario), la realizzazione di un portale d’ingresso con i nomi delle aziende, l’attribuzione di un nome ufficiale alla zona artigianale, la toponomastica delle strade interne, nuova segnaletica agli incroci, installazione di videosorveglianza, illuminazione a led per tutta l’area, ripristino dei marciapiedi, sistemi antincendio, delimitazione perimetrale e azioni specifiche per la digitalizzazione.

È stato sottolineato come la zona artigianale sia da sempre al centro delle politiche sindacali della Cna di Modica e del dialogo con le amministrazioni locali. Il sindaco e gli assessori presenti hanno dimostrato grande senso di ascolto e responsabilità, confermando la volontà di lavorare in sinergia per la valorizzazione del tessuto economico modicano.

Un momento significativo della riunione è stato dedicato alle politiche sociali. La Cna Pensionati, rappresentata dal presidente e dal segretario provinciale Giuseppe Distefano e Giovanni Brancati, ha presentato due proposte in linea con quelle già illustrate in altri Comuni: l’istituzione di una consulta per la Terza età che coinvolga le associazioni e i sodalizi storici della città, e l’assegnazione di una delega specifica alla Terza età, come avviene già per le politiche giovanili e le pari opportunità.

Carmelo Caccamo, segretario territoriale della Cna, ha dichiarato: «Siamo una grande forza sociale e, per questo, abbiamo voluto portare all’attenzione dell’amministrazione proposte e iniziative mirate per artigiani, commercianti e pensionati. La Cna di Modica rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale in città sia per il numero di iscritti sia per la qualità delle proposte, offrendo uno spazio di dialogo costruttivo tra le forze politiche e sociali, con l’obiettivo esclusivo di preservare e far crescere lo straordinario tessuto economico della città di Modica».

