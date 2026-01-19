Ragusa. Partecipazione ampia e qualificata per l’evento “Passi fatti…strade da tracciare, Ance Racconta”

Ragusa, 19 gennaio 2026 – Si è svolto sabato sera, nella suggestiva cornice di Villa Criscione, l’evento “Passi fatti… strade da tracciare. ANCE racconta”, che ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, confermandosi come un momento di confronto molto atteso dal mondo delle costruzioni e dal sistema produttivo siciliano.

L’iniziativa, promossa da ANCE Ragusa, ha offerto spunti di riflessione concreti e di prospettiva, facendo il punto sui quattro anni di presidenza nazionale di Federica Brancaccio e aprendo il dibattito sulle priorità che accompagneranno il settore verso il rinnovo della governance previsto per giugno 2026. Un’occasione utile non solo per il bilancio delle attività svolte, ma anche per delineare le sfide ancora aperte in un comparto strategico per lo sviluppo del Paese.

All’incontro hanno preso parte i Vicepresidenti nazionali ANCE, Carlo Trestini (rapporti sindacali) e Vanessa Pesenti (fiscale e tributario), i Direttori nazionali d’area Beatrice Sassi e Marco Zandonà, insieme ai vertici di Confindustria Sicilia, della delegazione ragusana di Sicindustria e ai Presidenti e Direttori delle ANCE territoriali siciliane. Un parterre autorevole che ha arricchito il dibattito con contributi di alto profilo.

«Molto è stato fatto, ma tante sono ancora le sfide che ci attendono», ha sottolineato il presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli, rimarcando il valore dell’iniziativa come momento di sintesi e, al tempo stesso, di rilancio dell’azione associativa a livello locale e nazionale.

Il talk, moderato dalla giornalista Caterina Gurrieri con la collaborazione del direttore di ANCE Ragusa Giuseppe Guglielmino, si è concluso con un momento più leggero e conviviale, grazie allo show del comico Uccio De Santis. Un intervento che ha saputo strappare sorrisi e stemperare il clima, senza togliere centralità ai contenuti, celebrando simbolicamente l’inizio del nuovo anno e rafforzando lo spirito di comunità dell’associazione.

Un evento riuscito, dunque, capace di coniugare analisi, visione e partecipazione, lasciando sul tavolo idee e percorsi da sviluppare per il futuro del settore delle costruzioni in Sicilia e in Italia.

