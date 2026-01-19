  • 19 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Gennaio 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Partecipazione ampia e qualificata per l’evento “Passi fatti…strade da tracciare, Ance Racconta”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 19 gennaio 2026 – Si è svolto sabato sera, nella suggestiva cornice di Villa Criscione, l’evento “Passi fatti… strade da tracciare. ANCE racconta”, che ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, confermandosi come un momento di confronto molto atteso dal mondo delle costruzioni e dal sistema produttivo siciliano.

L’iniziativa, promossa da ANCE Ragusa, ha offerto spunti di riflessione concreti e di prospettiva, facendo il punto sui quattro anni di presidenza nazionale di Federica Brancaccio e aprendo il dibattito sulle priorità che accompagneranno il settore verso il rinnovo della governance previsto per giugno 2026. Un’occasione utile non solo per il bilancio delle attività svolte, ma anche per delineare le sfide ancora aperte in un comparto strategico per lo sviluppo del Paese.

All’incontro hanno preso parte i Vicepresidenti nazionali ANCE, Carlo Trestini (rapporti sindacali) e Vanessa Pesenti (fiscale e tributario), i Direttori nazionali d’area Beatrice Sassi e Marco Zandonà, insieme ai vertici di Confindustria Sicilia, della delegazione ragusana di Sicindustria e ai Presidenti e Direttori delle ANCE territoriali siciliane. Un parterre autorevole che ha arricchito il dibattito con contributi di alto profilo.

«Molto è stato fatto, ma tante sono ancora le sfide che ci attendono», ha sottolineato il presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli, rimarcando il valore dell’iniziativa come momento di sintesi e, al tempo stesso, di rilancio dell’azione associativa a livello locale e nazionale.

Il talk, moderato dalla giornalista Caterina Gurrieri con la collaborazione del direttore di ANCE Ragusa Giuseppe Guglielmino, si è concluso con un momento più leggero e conviviale, grazie allo show del comico Uccio De Santis. Un intervento che ha saputo strappare sorrisi e stemperare il clima, senza togliere centralità ai contenuti, celebrando simbolicamente l’inizio del nuovo anno e rafforzando lo spirito di comunità dell’associazione.

Un evento riuscito, dunque, capace di coniugare analisi, visione e partecipazione, lasciando sul tavolo idee e percorsi da sviluppare per il futuro del settore delle costruzioni in Sicilia e in Italia.

© Riproduzione riservata
588789

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube