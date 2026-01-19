  • 19 Gennaio 2026 -
Modica | Politica regionale | Ragusa

Nuovi impianti di illuminazione pubblica a S.Giacomo, c.da Gisirotta e Sampieri – Marina di Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 19 gennaio 2026 – Continua l’impegno per il potenziamento della sicurezza stradale nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. È stato infatti formalizzato l’affidamento per i lavori di realizzazione e completamento di nuovi impianti di illuminazione che interesseranno snodi cruciali della viabilità provinciale. L’intervento, reso possibile grazie a un finanziamento di 170.000,00 euro stanziato dalla Regione Siciliana a seguito di apposito emendamento alla manovra finanziaria presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate, riguarderà specificamente la realizzazione di un impianto di illuminazione per un tratto della S.P. 59 all’ingresso di S.Giacomo, all’intersezione tra S.P. 79 e la SP 55 in c.da Gisirotta e il completamento dell’impianto di illuminazione sulla S.P. 66, tra Marina di Modica e Sampieri. “La sicurezza dei nostri cittadini passa inevitabilmente attraverso strade moderne e ben illuminate – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – grazie alle risorse che abbiamo stanziato in sede di bilancio regionale, diamo una risposta concreta a zone che necessitavano da tempo di un potenziamento della visibilità notturna. Sono zone che, sotto il profilo demografico si sono sviluppate relativamente di recente e che non dispongono di alcuni servizi essenziali come l’illuminazione pubblica. E’ il caso, ad esempio, dell’ingresso alla frazione di S.Giacomo o dell’incrocio nei pressi di c.da Gisirotta. Per la Marina di Modica – Sampieri invece parliamo di completamento visto che verrà illuminato l’ultimo tratto ancora al buio, quello compreso tra il Villaggio Marsa Siclà e la Fornace Penna. Il mio ringraziamento va agli uffici del IV Settore – Lavori Pubblici del Libero Consorzio di Ragusa che hanno lavorato con celerità per trasformare i fondi regionali in opere tangibili per la collettività. E un ringraziamento particolare alla consigliera di Ragusa, Rossana Caruso che si sta occupando della vita e dei problemi quotidiani della popolosa frazione ragusana di S.Giacomo”.

1 commento su “Nuovi impianti di illuminazione pubblica a S.Giacomo, c.da Gisirotta e Sampieri – Marina di Modica”

  1. Salvatore

    A san Giacomo ha una vita che devono fare l illuminazione pubblica mai effettuata e poi alla ghisirotta devono illuminare la strada hai lupi e alle volpi? Strada poco trafficata solo dai 4 residenti ! Oppure per scendere all oleificio non ci vedono bene ? Gnaziuuuu a finiscila di fare sti padduchiati che ormai le carte te le sei giocate tutte

I commenti sono chiusi.

