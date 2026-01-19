  • 19 Gennaio 2026 -
  
Ragusa | Sanità

Firmata la convenzione per le attività di senologia tra ASP di Ragusa e Azienda “Cannizzaro” di Catania

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 19 gennaio 2026 – L’ASP di Ragusa e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania hanno sottoscritto una convenzione per l’erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche di Senologia – Breast Unit. L’accordo, adottato con delibera n. 35 del 15 gennaio, garantisce alle pazienti del territorio ibleo l’accesso a competenze altamente specialistiche nel trattamento delle patologie mammarie.
La convenzione si avvale della professionalità della dott.ssa Francesca Catalano e dell’équipe multidisciplinare di Senologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, centro di riferimento regionale per la Breast Unit. Le prestazioni saranno svolte presso la U.O.S.D. di Chirurgia Senologica dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, secondo una programmazione condivisa.
Accanto all’attività clinica e chirurgica, l’accordo riveste una rilevante valenza formativa: i professionisti del “Cannizzaro” assicureranno infatti un percorso strutturato di formazione teorico-pratica rivolto al personale medico e sanitario dell’ASP di Ragusa, attraverso la partecipazione a sedute operatorie, la gestione di casi clinici complessi e attività ambulatoriali specialistiche. La convenzione ha durata annuale, con possibilità di rinnovo.
«Questo accordo – dichiara il direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – rappresenta un passaggio importante nel rafforzamento della rete senologica e nella tutela della salute delle donne del nostro territorio. L’integrazione con un centro di eccellenza come il “Cannizzaro” consente di garantire percorsi diagnostico-terapeutici di alto livello e, al tempo stesso, di investire sulla crescita professionale dei nostri operatori, con l’obiettivo di offrire cure sempre più qualificate, tempestive e vicine ai bisogni delle pazienti».

