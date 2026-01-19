Volley. Weekend da dimenticare per l’Asd Giarratana, sconfitte che brucia con il Gela

Giarratana, 19 gennaio 2026 – Non è stata una semplice gara. Bensì una vera e propria battaglia sportiva durata oltre tre ore. Alla fine, l’ha spuntata la capolista Gela, al tiebreak. Ma l’Asd Giarratana Volley non ha demeritato. Anzi, nel campionato di Serie C di pallavolo maschile, ha decisamente dimostrato di essere una delle compagini protagoniste. I ragazzi di coach Gianluca Giacchi, al termine della contesa, hanno rimediato un solo punto per la classifica. Ma hanno giocato con attenzione e determinazione, forse con qualche errore di troppo che al termine ha condizionato il risultato. Nel primo set i rossoblù si sono imposti con il risultato di 27-25, nel secondo Gela sale in cattedra e mostra i propri galloni: finisce 23-25. Giarratana torna a macinare gioco nel terzo parziale e lo vince con un buon margine (25-20) salvo poi doversi arrendere nelle fasi finali del quarto parziale (21-25). Il tiebreak si gioca punto a punto, tra due formazioni di grande spessore. Gela mantiene di più la barra a dritta e riesce a mettere a terra il punto decisivo (14-16). In classifica, adesso, Gela ha 28 punti, contro i 27 del Giarre e i 25 del Giarratana. “Potevamo osare di più – sottolinea coach Gianluca Giacchi – ma non ci siamo riusciti. Loro hanno una grande squadra, noi non siamo stati da meno. Speriamo il meglio per il futuro”. “Il pubblico ci ha dato una grande carica – aggiunge il presidente Salvatore Pagano – ma non è servito. Non ci demoralizziamo e cerchiamo di andare avanti come sempre abbiamo fatto. Il nostro obiettivo resta quello di continuare a crescere, a dispetto di tutto”. E’ andata male la missione a Solarino dell’Asd Giarratana femminile che, nel campionato di Serie C, si è fatta battere 3-1. La compagine allenata da coach Saro Corallo non è entrata in partita, regalando i primi due parziali (25-13, 25-19). Nel terzo una rabbiosa reazione di tutto il gruppo rossoblù che si è imposto con il punteggio di 17-25. Però, quando ci si aspettava che il tentativo di rimonta si completasse, il Solarino ha tagliato le gambe alle ospiti, vincendo, non senza fatica, il quarto parziale (25-22) e l’incontro. Rammaricato coach Corallo per l’esito del match. “Adesso – aggiunge – ci riposiamo un poco e poi penseremo ai prossimi impegni. C’è grande voglia di riscattarsi”.

