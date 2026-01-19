  • 19 Gennaio 2026 -
Sport

Unitas Sciacca–Modica, finale rinviata: si gioca giovedì 22 gennaio alle 15.00

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 gennaio 2026 – La finale regionale tra Unitas Sciacca Calcio e Modica Calcio si disputerà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 15.00, anziché mercoledì 21 gennaio come inizialmente previsto. A renderlo noto è stata la LND Sicilia attraverso il Comunicato ufficiale n. 319, con il quale è stato disposto il rinvio dell’incontro a causa delle condizioni meteo avverse attese per la giornata di mercoledì. Resta invariata la sede della gara, che si giocherà regolarmente allo stadio “Gurrera” di Sciacca, così come l’orario del calcio d’inizio, fissato alle 15.00. Si tratta di una sfida particolarmente sentita da entrambe le compagini: in palio non c’è soltanto il titolo regionale, ma soprattutto il pass per la fase nazionale della competizione. La vincente, infatti, affronterà la formazione calabrese D.B. Rossoblù Città di Luzzi nel match in programma l’11 febbraio. Attesa dunque alle stelle per un appuntamento che promette spettacolo e grande intensità, con due squadre determinate a conquistare un traguardo prestigioso e a proseguire il proprio cammino oltre i confini regionali.

© Riproduzione riservata
