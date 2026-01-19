  • 19 Gennaio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica. Lo “addomesticano” e gli scippano la collanina

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 10 Gennaio 2026 – Un nuovo episodio di microcriminalità scuote la tranquillità dei residenti a Modica. Un uomo è stato vittima di uno scippo messo in atto con la cosiddetta tecnica dell’“abbraccio” o dell’“addomesticamento”: un metodo subdolo che sfrutta la distrazione e il contatto fisico per derubare ignari cittadini.
Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata avvicinata in Corso Umberto da due donne che, con estrema affabilità e modi apparentemente amichevoli, sono riusciti a rompere la barriera della diffidenza. Una volta entrati nel “raggio d’azione”, hanno iniziato a parlare in modo confidenziale, arrivando a toccare l’uomo, mentre questo era a bordo dell’auto in sosta,  con finta cordialità.
È stato proprio in questo frangente che le ladre, con un movimento fulmineo e quasi impercettibile, sono riusciti a sganciare e a portare via la collanina d’oro che la vittima portava al collo.
Solo quando le malviventi si sono dileguate, l’uomo si è reso conto di non avere più il gioiello al collo. Nonostante l’immediato sconcerto, lo scippo era già stato consumato con una precisione chirurgica che non ha lasciato spazio a reazioni immediate.
L’episodio è stato segnalato ai carabinieri, che ora stanno indagando per identificare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, fondamentali per risalire all’identità di chi ha messo in atto il colpo.
Le autorità invitano la cittadinanza, in particolare le persone anziane o chi cammina da solo, a prestare la massima attenzione a sconosciuti che si avvicinano con scuse banali o con eccessiva confidenza fisica.

