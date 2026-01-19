  • 19 Gennaio 2026 -
  • 19 Gennaio 2026 -
Modica | Sport

La Green Sport Modica chiude vincendo il girone d’andata, Ciclope Volley Bronte ko 3 a 0

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 gennaio 2026 – Termina con una vittoria il girone d’andata della Green Sport Modica che al geodetico di Modica Sorda batte l’Asd Ciclope Volley Bronte 3 a 0, centrando così la nona vittoria consecutiva nel campionato di serie D/F girone D.
Nel primo set il sestetto modicano guidato dal trio Borgese, Failla e Pellegrino riesce ad avere la meglio sulla formazione ospite guidata da coach Giuffrida con il punteggio di 25/17.
Il secondo set è un monologo tutto modicano con Capitan Melilli & Co che tengono alta la concentrazione e con una buona trama di gioco fanno loro il set con il punteggio di 25/13. Da registrare per la squadra ospite sul punteggio di 24/13 l’infortunio alla spalla destra della palleggiatrice Orto a cui vanno gli auguri di una pronta guarigione.
Nel terzo set la formazione ospite prova a riaprire le sorti del match riuscendo a recuperare lo svantaggio di ben 5 punti tenendo il set in bilico fino al 21 pari, coach Borgese chiama time-out scuote le sue che fanno loro il set con i punteggio di 25/21.
Arrivano così altri 3 punti importanti per la squadra della Contea che chiude il girone di andata centrando la nona vittoria consecutiva mantenendo così la testa della classifica.
Il sestetto modicano da lunedì sarà già a lavoro per preparare al meglio il girone di ritorno che vedrà Capitan Mellili & Co impegnate nella sfida contro l’Ecoplast Volley Gela in programma domenica 1 febbraio al geodetico di Modica Sorda.
Nel week-end arriva anche la quinta vittoria consecutiva della compagine modicana guidata dal duo Pelligrino-Borgese che prende parte al campionato di prima divisione femminile, e l’esordio del sestetto modicano in seconda divisione femminile guidato dal trio Lauretta, Borgese e Pellegrino che seppur iniziato con una sconfitta al tie-break ha visto le giovani della green sport dare prova delle loro qualità. Infine esordio positivo anche per la compagine modicana guidata da coach Scollo che prende parte al campionato Csi under 18 che vince per 3 a 0.

ASD GREEN SPORT MODICA 3 – CICLOPE VOLLEY BRONTE 0
(25/17;25/13;25/21)

© Riproduzione riservata
