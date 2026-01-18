  • 18 Gennaio 2026 -
Attualità | Scicli

Scuole chiuse anche a Scicli lunedì 19 e martedì 20 gennaio

Rinviata la cerimonia commemorativa dei carabinieri Garofalo e Fava
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Lunedì 19 e martedì 20 gennaio anche a Scicli saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado in seguito all’allerta meteo che classifica come Arancione il grado di rischio idrogeologico a Scicli intanto nella giornata di lunedì.
Con ordinanza del sindaco di Scicli è stata disposta altresì nei prossimi due giorni la chiusura di palestre pubbliche e private, impianti sportivi nonché la chiusura dei mercati rionali e delle bambinopoli; la chiusura del cimitero cittadino; la chiusura dei siti culturali; la chiusura al traffico veicolare e pedonale dei lungomari e dei tratti di strada prospicienti tutte le spiagge di Scicli nonché il divieto di accesso a tutte le spiagge ricadenti sul territorio di Scicli con decorrenza immediata e fino a alle ore 24 di martedì 20 gennaio.
A causa della forte ondata di maltempo attesa è stata rinviata la cerimonia commemorativa dell’eccidio dei carabinieri Garofalo e Fava originariamente prevista per domani a Donnalucata.
L’allerta a Scicli per lunedì 19 gennaio è classificata Arancione. Lunedì pomeriggio, in seguito a nuovo bollettino della Protezione Civile, sarà diramata nuova comunicazione relativa all’allerta per martedì 20 gennaio. Gli uffici comunali funzioneranno regolarmente.

© Riproduzione riservata
588768

