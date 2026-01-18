Basket. La SuperConveniente difende e resiste all’ultimo assalto: battuta Monopoli

Ragusa, 18 gennaio 2026 – Una tripla di Lanzi a 55″ dalla sirena certifica la dodicesima vittoria stagionale della SuperConveniente Virtus Ragusa che, nel big match della 16.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale, batte la Climaway Monopoli per 84-77. Dopo aver guidato quasi tutta la partita, e aver perso Adeola nelle fasi cruciali per un infortunio alla caviglia, la Virtus riesce a portare a casa due punti importantissimi e rimanere da sola in vetta al girone F. Top scorer Brown con 23 punti.

La SuperConveniente subisce l’avvio aggressivo di Savoldelli e Zupan, che all’inizio si rivela complicatissimo da marcare (6-9 al 2′). Ma è proprio da una gran difesa di Fabi sullo sloveno, che nasce il recupero chiuso dal tap-in di Adeola per il primo scattino sul 12-9. La sfida è vibrante, intensa, come rare volte quest’anno al PalaPadua (che risponde in modo massiccio sugli spalti). El Agbani pareggia a quota 13, Peterson schiaccia, Savoldelli ristabilisce il vantaggio ospite (15-16). Ragusa può contare su un Adeola lucido e ispirato (13 punti a metà gara), Brown sgasa per il 21-19 cambiando mano in aria, ma sono i canestri di Cardinali e Peterson a consegnare l’inerzia alla Virtus: 8-0 di parziale interrotto solo dai liberi di Calisi. Al 10′ la SuperConveniente è sul +4 (25-21). Ragusa ha cambiato decisamente marcia in difesa rispetto alle ultime uscite, commette pochi errori (per lo più di comunicazione), ma dà l’impressione di reggere l’urto con maturità. Anche quando Monopoli torna in linea di galleggiamento con Spatti (25-25). Rispetto al primo quarto arriva qualche errore in più in attacco, specie quando il flusso s’interrompe, ma con quel mordente difensivo è più facile sopperire. La tripla dall’angolo di Fabi, al termine di un’azione ben costruita dai compagni, vale il 38-32 e il primo timeout della partita (di coach Ponticiello). Un’altra tripla, stavolta di Lanzi, fa esplodere il palazzo per il +10. Zupan – che la difesa di Di Gregorio, fino a quel punto, è riuscita ad arginare molto bene – ruba palla a Brown e si invola per la schiacciata. A fine secondo quarto Ragusa può contare, comunque, su un discreto gap: 46-38.

La SuperConveniente applica con rigore il piano partita anche in avvio di terzo quarto: il manifesto è una super difesa di squadra che apre il campo per una transizione rapida, chiusa dalla tripla di Fabi: 52-40 (al 22′). Poi è il momento di Jakov Milosevic, che giganteggia con sette punti di fila. Monopoli torna a far girare bene la palla e si riavvicina con Spatti (54-49) ma Adeola è in serata di grazia e la ricaccia indietro con una tripla (subito “vanificata” da El Agbani: 57-52). La partita resta gradevolissima, un po’ meno per Mait Peterson che commette il quarto fallo. Monopoli si perde Mastroianni per una brutta ferita al capo, successiva a un contatto di gioco. E’ l’episodio che raffredda il finale di quarto, in cui Ragusa con Lanzi allunga due volte fino al +9: 66-57 al 30′. Si entra nell’ultimo periodo con una gara ancora apertissima, anche se il ritmo, con la Virtus sul +11, viene interrotto da un altro infortunio, questa volta di Adeola: distorsione alla caviglia sinistra dopo un contatto con Calisi. La SuperConveniente perde una delle sue certezze offensive, spreca un paio di possessi e Monopoli rientra immediatamente sul 70-65 al 34′. Brown spezza l’incantesimo con l’arresto dalla media. Ma gli ospiti attaccano sul velluto: tripla di Calisi per il -4. Ragusa resiste coi denti, si aggrappa ai rimbalzi offensivi di Cardinali, anche se si perde Savoldelli: 78-74. Poi è Lanzi a depositare la tripla del +7 a 55″ dal termine, prima dei liberi di Brown che sanciscono una vittoria sudata ma preziosissima.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Climaway Monopoli 84-77

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 23, Cardinali 6, Piscetta 6, Fabi 9, Tumino, Adeola 16, Guastella ne, Peterson 11, Lanzi 13, Barracca ne. All.: Di Gregorio

Climaway Monopoli: Mastroianni, El Agbani 8, Savoldelli 8, Dincic 10, Spatti 15, Mastrototaro, Calisi 11, Zupan 12, Milosevic 13, Casato ne. All.: Ponticiello

Arbitri: Barbagallo di Acireale e D’Amore di Messina

Parziali: 25-21; 46-38; 66-57.

Note. Usciti per cinque falli: El Agbani (M)

