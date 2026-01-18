  • 18 Gennaio 2026 -
Attualità

Riparte da lunedì 19 gennaio il servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Modica–Ragusa–Gela–Licata–Canicattì–Caltanissetta

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 gennaio 2026 – Dopo mesi di sospensione e collegamenti garantiti solo con autobus sostitutivi, i treni tornano a circolare su una delle dorsali più importanti del Sud Est siciliano. La riattivazione permette anche di tornare a viaggiare verso Palermo, grazie al cambio a Caltanissetta Xirbi, ristabilendo la continuità ferroviaria su un asse rimasto a lungo interrotto. Il servizio sarà svolto con i convogli Blues di Hitachi, già utilizzati su altre tratte dell’Isola, e rappresenta un sollievo per molti pendolari, che potranno ridurre i tempi di viaggio e limitare l’uso dell’auto. La ripresa si inserisce in un percorso iniziato a dicembre con la riapertura del collegamento Ragusa–Siracusa, dopo mesi difficili per l’intera rete del Sud Est, segnata da blocchi e disagi. Con il ritorno dei treni sulla Modica–Caltanissetta, un altro tassello fondamentale torna al suo posto, anche se resta l’attenzione sulla stabilità del servizio dopo le numerose interruzioni del passato.

