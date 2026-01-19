  • 19 Gennaio 2026 -
Cronaca giudiziaria | Ragusa | Vittoria

Ragusa, revenge porn e lesioni: il processo riprende davanti a un nuovo giudice

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 19 Gennaio 2026 – Riprenderà il prossimo 16 marzo il processo a carico di un giovane vittoriese di 28 anni, accusato di lesioni aggravate e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (il cosiddetto “revenge porn”) ai danni dell’ex fidanzata.

L’udienza segna un nuovo inizio tecnico per il procedimento: il processo era stato, infatti, avviato davanti al giudice Andrea Reale, recentemente trasferito alla Corte d’Appello di Catania. Il ruolo è stato ora affidato al magistrato Fabrizio De Sano, insediatosi al Tribunale di Ragusa solo negli ultimi giorni.

I fatti contestati risalgono al novembre del 2022 e delineano un quadro di violenza che si sarebbe consumato in due momenti distinti: il 25 novembre 2022, il giovane avrebbe aggredito l’ex compagna, una ragazza vittoriese di 24 anni, colpendola con uno schiaffo e arrivando a morderle l’orecchio sinistro. Le lesioni riportate dalla giovane erano state giudicate guaribili in otto giorni.

Il giorno successivo alla violenza fisica, l’imputato avrebbe messo in atto il reato più grave. Secondo l’accusa, il 28enne avrebbe inviato alla madre della vittima un video che ritraeva la figlia durante un rapporto sessuale con lui. Il gesto sarebbe stato accompagnato da pesanti minacce e dall’invito rivolto alla donna a cacciare la figlia di casa, sostenendo di essere in possesso di altro materiale fotografico e video compromettente.

Prima del cambio di guardia al vertice del collegio giudicante, erano già state ascoltate in aula sia la parte offesa che la madre, quest’ultima destinataria dei filmati e ammessa come parte civile nel processo, assistita dall’avvocato Giovanni Mangione.

Il passaggio del fascicolo al giudice De Sano comporterà, con ogni probabilità, la rinnovazione degli atti istruttori o il consenso delle parti alla lettura dei verbali delle testimonianze già raccolte, prima di procedere con l’esame degli altri testi e la discussione finale.

© Riproduzione riservata
