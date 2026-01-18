  • 18 Gennaio 2026 -
Modica

Motor Days Ibleo: lo sport incontra l’eccellenza gastronomica e il territorio

Dopo il successo della prima edizione da 10.000 presenze, l’evento si evolve grazie alla sinergia con il Centro Ibleo e l'Istituto Alberghiero "Principe Grimaldi" di Modica.
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,18 gennaio 2026 – Il rombo dei motori che sposa il profumo della tradizione modicana. È questa la nuova ambiziosa direzione del Motor Days Ibleo, la manifestazione che, dopo aver debuttato lo scorso anno attirando oltre 10.000 spettatori, si prepara a tornare in una veste ancora più ricca e multisfaccettata. Il progetto nasce dalla consolidata collaborazione tra gli organizzatori e la direzione generale del Centro Ibleo, rappresentata dalle dottoresse Carla Gurrieri e Alessia Naccari. Un supporto fondamentale che quest’anno si amplia, aprendosi a nuove e prestigiose partnership con l’obiettivo di trasformare l’evento in un vero e proprio “place to be” per la valorizzazione del territorio. La grande novità di questa edizione è l’integrazione tra le bellezze storiche a due e quattro ruote e la cultura enogastronomica locale. Per dare sostanza a questa visione, è nata una collaborazione strategica con l’I.T.P. Alberghiero “Principe Grimaldi” di Modica. La Dirigente Scolastica, accogliendo con entusiasmo l’iniziativa, ha dato mandato operativo al prof. di cucina Giovanni Roccasalva e alla prof.ssa di sala Sonia Sudato. Durante l’ultimo incontro logistico, il team ha gettato le basi per un percorso che permetterà ai visitatori non solo di ammirare le eccellenze motoristiche, ma di scoprire e gustare i prodotti tipici modicani, preparati e serviti dalle giovani eccellenze dell’Istituto Alberghiero. “L’evento che ne nascerà non sarà solo sportivo o di spettacolo, ma un luogo di incontro tra sport, territorio e gastronomia”, dichiarano gli organizzatori. “Vogliamo che il Motor Days Ibleo sia un’occasione per celebrare l’identità di Modica a 360 gradi.” Con l’incontro tecnico svoltosi ieri, la macchina organizzativa è ufficialmente partita. Date e dettagli logistici verranno svelati nelle prossime settimane, ma le premesse parlano già di un appuntamento imperdibile per appassionati di motori, turisti e buongustai.

© Riproduzione riservata
588734

