Modica | Sport

Calcio Avola, l’amarezza di Sirugo: “Sconfitta immeritata, abbiamo messo alle strette una grande squadra”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

AVOLA, 18 Gennaio 2027 – Nonostante una prestazione di alto livello, l’Avola esce dal campo senza punti nella sfida contro il Modica. Al termine del match, l’allenatore Attilio Sirugo ha espresso tutto il suo rammarico per un risultato che, a suo dire, non rispecchia quanto visto sul terreno di gioco, pur lodando l’atteggiamento e la qualità espressa dai suoi ragazzi.

Sirugo è chiaro nella sua disamina: la squadra ha seguito alla perfezione il piano tattico preparato durante la settimana, ma è stata punita da episodi sfavorevoli.

“La squadra ha giocato bene, ha disputato la partita che avevo chiesto in settimana e usciamo immeritatamente con una sconfitta da questa gara. Sapevamo che gli episodi l’avrebbero potuta condizionare e così è stato.”

Il tecnico ha sottolineato la mole di gioco prodotta, ricordando i momenti chiave che avrebbero potuto cambiare l’inerzia del match, tra legni colpiti e salvataggi miracolosi della difesa avversaria.

I ragazzi di Sirugo hanno mostrato un buon giro palla e qualità tecnica.

Numerose le occasioni create, inclusa una traversa che grida ancora vendetta.

Diversi gli interventi decisivi sulla linea di porta che hanno negato il gol all’Avola.

Il punto d’orgoglio per Sirugo resta la capacità di aver giocato alla pari, e a tratti dominato, una delle corazzate del campionato.

“I ragazzi sono venuti a fare la partita riuscendo a chiudere una squadra forte come il Modica,” ha dichiarato il mister. “Nel secondo tempo abbiamo provato a spingere di più, siamo riusciti a far abbassare i nostri avversari ma nonostante la pressione non siamo riusciti a fare gol.”

© Riproduzione riservata
588737

