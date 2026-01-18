  • 18 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sport

Basket. La Passalacqua Ragusa cede in casa, Trieste ci crede di più

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 18 gennaio 2026 – La spunta Trieste, capace di raddrizzare un match e di ritrovarsi in difesa. La squadra ospite corsara in quel di Ragusa 53 a 60 il punteggio finale nel quindicesimo turno di basket femminile di serie A2. Una partita non semplice per la Passalacqua che ha affrontato in casa Trieste, in una situazione dal punto di vista dell’organico che dire complessa è poco. Con 2 giocatrici di peso come capitana Consolini e Marika Labanca ancora in fase di recupero dall’infortunio e Bea Stroscio, la cui stagione è finita, le altre compagne di squadra erano chiamate a un lavoro di sacrificio extra ma con Trieste determinata a non mollare un colpo, la situazione si è complica. Ragusa inizia bene la frazione con un parziale di 8 a zero e dominando sotto canestro. Coach Mura richiama subito all’ordine le sue, con un time out per chiarire le idee. Dall’8 a 0 Trieste inizia una lenta ma costante azione di recupero fino ad arrivare al -1 alla prima sirena. Ragusa deve dare fiato al quintetto e Trieste giunge al primo sorpasso con Miccoli e Katshitshi. Ragusa reagisce e mette nuovamente quattro punti di distacco con Johnson e Moriconi capaci di dare concretezza. Ancora time out per Mura che scuote le sue e la reazione arriva: prima il pareggio poi il +2. La prima metà dell’incontro si chiude in perfetta parità con nessuna delle due squadre che riesce ad imprimere un allungo consistente. Il rientro dagli spogliatoi segna una terza frazione complicata. Dopo la prima realizzazione di Narviciute che porta avanti Ragusa, Maza e Miccoli prendono per mano Trieste e assieme a Srot costruiscono un parziale di 6 a zero a due minuti dalla fine del terzo quarto che permette a Trieste di acquisire il vantaggio maggiore in un match che inizia ad essere nervoso. Ragusa non trova soluzioni semplici, soffre della aggressività di Trieste che in alcuni frangenti dimostra di avere più energie e chiude la terza frazione di gioco in vantaggio di 5 lunghezze che saranno quelle che praticamente le permetteranno di conquistare i due punti in palio.

“Nel turn over Trieste aveva molta più freschezza di noi. Loro hanno avuto 18 punti dalla panchina contro i 5 nostri. Credo sia un dato che fa la differenza – commenta a caldo coach Mara Buzzanca -. Non possiamo contare solo su Johnson e Moriconi ma tutte quante oggi avrebbero dovuto dare e fare qualcosa di più in termini offensivi ma anche con una maggiore incisività in difesa. Complimenti a Tgrieste perché ci ha creduto. Speriamo che questo momento difficile per noi passi in fretta ”

Per il coach di Trieste, Mura un avvio non buono, con un primo quarto scarso sotto canestro. “Sapevamo della forza fisica di Ragusa, ma anche che aveva un roster limitato. Le ragazze sono state poi brave a sistemarsi in difesa e a fare una partita di grande intensità. Ragua oggi era in difficoltà di roster e noi dovevamo sfruttarlo”.

Passalacqua – Trieste 53-60

Il tabellino

11-12; 28-28 (17-16); 44-49 (16-21);53-60 (9-11)

Passalacqua Ragusa: Mallo 1, Consolini ne, Cedolini 4, Mazza 4, Stroscio ne, Moriconi 18, Narviciute 4, Olodo, Di Fine, Labanca ne, Johnson 22. All.Buzzanca

Trieste: Visintin 1, Maza 17, Donato, Katshitshi, Divo ne, Miccoli 16, Srot 9, Bazzara, Cressati, Ravalico 6. All.Mura

Note. Tiri da due: Ragusa 18/41 (33%) Trieste 20/50 (40%); Tiri da tre: Ragusa 3/21 (14%), Trieste 3/14 (21%); Tiri liberi: Ragusa 8/13 (61%) Trieste 17/26 (65%); Rimbalzi: Ragusa 43, Trieste 34: Palle perse, Ragusa 19, Trieste 19; Palle recuperate Ragusa 10, Trieste 9; Assist Ragusa 11, Trieste 9.

Uscite per 5 falli: Katshitshi (TS), Mazza (RG

Arbitri: Francesco Belisario Di Luzio (Milano) e Niccolò Invernizzi (Pavia)

