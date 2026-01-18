  • 18 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Gennaio 2026 -
Critica

Quando non si conosce la problematica legata all’immigrazione e si “spara” a caso sui social

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

18 Gennaio 2026 – L’ignoranza è spesso devastante. Ci si ritrova a confrontarci con persone che non hanno voglia di apprendere, che non hanno voglia di documentarsi e crescere e questo limita le loro menti pensando che il loro sapere è unico, a tal punto che pretendono anche di insegnare agli altri. Fatta questa breve premessa, appare davvero strano che, nell’anno del Signore 2026, ci sia qualche minus habens che, dopo 25 anni di sbarchi di immigrati in Italia, sia ancora lì a sparare cavolate dicendo di “voler far annegare queste persone” o che portano droga in Italia o che vengono a rubare il lavoro agli italiani. Un decalogo che vuole essere non il Vangelo ma una conoscenza del problema, confutando quelle che possono essere le idiozie che, talvolta, lasciano di stucco anche il sottoscritto.

1) Ci portano le malattie! In realtà, migranti non rappresentano un rischio per la salute pubblica. Nel corso di molti anni di attività mediche in Italia, Msf (Medici senza Frontiere) non ha mai menzionato un solo caso in cui la presenza di migranti sul territorio sia stato causa di un’emergenza di salute pubblica. È anzi il loro stato di salute a peggiorare a causa delle difficili condizioni in cui si trovano a vivere una volta arrivati in Italia.
2) Li trattiamo meglio degli italiani! Il sistema d’accoglienza italiano è largamente insufficiente: Tempi lunghissimi per l’esame delle domande d’asilo e assenza di ogni sostegno specifico dopo il riconoscimento fanno dell’Italia un contesto particolarmente svantaggioso per chi fugge da guerre e persecuzioni. È lecito sperare che i risultati di questo studio possano dare un impulso per invertire la rotta.
3) Aiutiamoli a casa loro! Mentre il numero di persone in fuga è quasi raddoppiato nell’ultimo decennio, i fondi per rispondere ai bisogni umanitari sono ora all’incirca allo stesso livello del 2015, in un contesto di tagli brutali e continui tagli aiuti umanitari. Questa situazione è insostenibile e lascia i rifugiati e le persone in fuga dal pericolo ancora più vulnerabili, le donne senza protezione, i bambini senza scuole, intere comunità senza acqua e cibo.
4) Ci rubano il lavoro! Non esistono studi che portino dimostrazioni inconfutabili al proposito. Al contrario, le analisi esistenti mettono in evidenza la scarsa “concorrenzialità” tra lavoro straniero e autoctono. Secondo il Ministero del Lavoro solo l’1,3 per cento dei lavoratori italiani con laurea svolge un lavoro manuale non qualificato, mentre questa percentuale si alza all’8,4% nei lavoratori extra-comunitari. Inoltre, secondo l’Inps, ogni anno gli “immigrati” versano 8 miliardi di euro di contributi e ne ricevono 3 in pensioni e altre prestazioni, con un saldo netto di circa 5 miliardi.
5) Vengono tutti in Italia! La maggior parte dei migranti non si “imbarca” per l’Europa. Degli oltre 65 milioni di persone costrette alla fuga, la loro richiesta di approdo finale è quella di arrivare in Francia, Germania, Inghilterra, paesi nordici, I migranti conoscono la situazione economica del Paese Italia, e vanno laddove vengono riconosciuti i diritti di queste persone che scappano, ricordiamolo sempre, da fame e guerra. L’Italia è agli ultimi posti in Europa per incidenza dei rifugiati sulla popolazione totale.
6) Sbarcano i terroristi! La maggior parte degli affiliati ai gruppi terroristici coinvolti negli attentati in Europa erano già presente sul territorio e cittadini europei. Ci sono stati isolati episodi di richiedenti asilo coinvolti in attentati, ma nella stragrande maggioranza dei casi a bussare alle nostre porte sono persone vulnerabili che fuggono da guerre e violenza. I rifugiati non sono terroristi, ma vittime del terrore. Il vero rischio è la strumentalizzazione di queste paure.
7) Sono pericolosi! Sono più vulnerabili che pericolosi. Studi internazionali negano una corrispondenza diretta tra l’aumento della popolazione immigrata e le denunce per reati penali. Se sono molti i detenuti stranieri nelle carceri italiane (34%), è dovuto a fattori precisi. Per esempio, a parità di reato gli stranieri sono sottoposti a misure di carcerazione preventiva o controlli molto più spesso degli italiani.
8) Non scappano dalla guerra! La distinzione tra rifugiati e migranti economici è una semplificazione. I motivi che spingono le persone a fuggire sono diversi e spesso correlati: guerre, instabilità politica e militare, regimi oppressivi, violenze, povertà estrema. Il diritto di ogni persona a chiedere protezione internazionale prescinde dalla nazionalità e dal paese di origine. A contare sono le cause della fuga, le persecuzioni subite o minacciate, la vulnerabilità e i bisogni di assistenza e cure mediche.
9) Hanno pure lo smartphone! Per chi fugge ed è costretto a intraprendere un lungo e pericoloso viaggio, i cellulari sono beni di prima necessità: sono il mezzo più economico per stare in contatto con i propri familiari; permettono di capire dove ci si trova, attraverso la geolocalizzazione; servono a condividere informazioni fondamentali su rotte, mappe, pericoli alle frontiere, blocchi.
10) È invasione e sostituzione etnica. Gli ingressi irregolari nell’Unione europea sono diminuiti del 26% nel 2025, scendendo a quasi 178.000, secondo i dati consolidati diffusi da Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Si tratta di meno della metà del totale registrato nel 2023 e del livello più basso dal 2021. Il Mediterraneo centrale è rimasto la rotta migratoria più attiva verso l’Ue. Tra gennaio e dicembre sono stati rilevati oltre 66.328 arrivi, un dato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1%). Le partenze dalla Libia sono rimaste un fattore chiave nel determinare i movimenti verso l’Italia. Forti cali si sono registrati sulla rotta dell’Africa occidentale (-63%) e su quella dei Balcani occidentali (-42%). Nessuna “invasione musulmana”.

© Riproduzione riservata
588743

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube