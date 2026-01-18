Quando non si conosce la problematica legata all’immigrazione e si “spara” a caso sui social

18 Gennaio 2026 – L’ignoranza è spesso devastante. Ci si ritrova a confrontarci con persone che non hanno voglia di apprendere, che non hanno voglia di documentarsi e crescere e questo limita le loro menti pensando che il loro sapere è unico, a tal punto che pretendono anche di insegnare agli altri. Fatta questa breve premessa, appare davvero strano che, nell’anno del Signore 2026, ci sia qualche minus habens che, dopo 25 anni di sbarchi di immigrati in Italia, sia ancora lì a sparare cavolate dicendo di “voler far annegare queste persone” o che portano droga in Italia o che vengono a rubare il lavoro agli italiani. Un decalogo che vuole essere non il Vangelo ma una conoscenza del problema, confutando quelle che possono essere le idiozie che, talvolta, lasciano di stucco anche il sottoscritto.

1) Ci portano le malattie! In realtà, migranti non rappresentano un rischio per la salute pubblica. Nel corso di molti anni di attività mediche in Italia, Msf (Medici senza Frontiere) non ha mai menzionato un solo caso in cui la presenza di migranti sul territorio sia stato causa di un’emergenza di salute pubblica. È anzi il loro stato di salute a peggiorare a causa delle difficili condizioni in cui si trovano a vivere una volta arrivati in Italia.

2) Li trattiamo meglio degli italiani! Il sistema d’accoglienza italiano è largamente insufficiente: Tempi lunghissimi per l’esame delle domande d’asilo e assenza di ogni sostegno specifico dopo il riconoscimento fanno dell’Italia un contesto particolarmente svantaggioso per chi fugge da guerre e persecuzioni. È lecito sperare che i risultati di questo studio possano dare un impulso per invertire la rotta.

3) Aiutiamoli a casa loro! Mentre il numero di persone in fuga è quasi raddoppiato nell’ultimo decennio, i fondi per rispondere ai bisogni umanitari sono ora all’incirca allo stesso livello del 2015, in un contesto di tagli brutali e continui tagli aiuti umanitari. Questa situazione è insostenibile e lascia i rifugiati e le persone in fuga dal pericolo ancora più vulnerabili, le donne senza protezione, i bambini senza scuole, intere comunità senza acqua e cibo.

4) Ci rubano il lavoro! Non esistono studi che portino dimostrazioni inconfutabili al proposito. Al contrario, le analisi esistenti mettono in evidenza la scarsa “concorrenzialità” tra lavoro straniero e autoctono. Secondo il Ministero del Lavoro solo l’1,3 per cento dei lavoratori italiani con laurea svolge un lavoro manuale non qualificato, mentre questa percentuale si alza all’8,4% nei lavoratori extra-comunitari. Inoltre, secondo l’Inps, ogni anno gli “immigrati” versano 8 miliardi di euro di contributi e ne ricevono 3 in pensioni e altre prestazioni, con un saldo netto di circa 5 miliardi.

5) Vengono tutti in Italia! La maggior parte dei migranti non si “imbarca” per l’Europa. Degli oltre 65 milioni di persone costrette alla fuga, la loro richiesta di approdo finale è quella di arrivare in Francia, Germania, Inghilterra, paesi nordici, I migranti conoscono la situazione economica del Paese Italia, e vanno laddove vengono riconosciuti i diritti di queste persone che scappano, ricordiamolo sempre, da fame e guerra. L’Italia è agli ultimi posti in Europa per incidenza dei rifugiati sulla popolazione totale.

6) Sbarcano i terroristi! La maggior parte degli affiliati ai gruppi terroristici coinvolti negli attentati in Europa erano già presente sul territorio e cittadini europei. Ci sono stati isolati episodi di richiedenti asilo coinvolti in attentati, ma nella stragrande maggioranza dei casi a bussare alle nostre porte sono persone vulnerabili che fuggono da guerre e violenza. I rifugiati non sono terroristi, ma vittime del terrore. Il vero rischio è la strumentalizzazione di queste paure.

7) Sono pericolosi! Sono più vulnerabili che pericolosi. Studi internazionali negano una corrispondenza diretta tra l’aumento della popolazione immigrata e le denunce per reati penali. Se sono molti i detenuti stranieri nelle carceri italiane (34%), è dovuto a fattori precisi. Per esempio, a parità di reato gli stranieri sono sottoposti a misure di carcerazione preventiva o controlli molto più spesso degli italiani.

8) Non scappano dalla guerra! La distinzione tra rifugiati e migranti economici è una semplificazione. I motivi che spingono le persone a fuggire sono diversi e spesso correlati: guerre, instabilità politica e militare, regimi oppressivi, violenze, povertà estrema. Il diritto di ogni persona a chiedere protezione internazionale prescinde dalla nazionalità e dal paese di origine. A contare sono le cause della fuga, le persecuzioni subite o minacciate, la vulnerabilità e i bisogni di assistenza e cure mediche.

9) Hanno pure lo smartphone! Per chi fugge ed è costretto a intraprendere un lungo e pericoloso viaggio, i cellulari sono beni di prima necessità: sono il mezzo più economico per stare in contatto con i propri familiari; permettono di capire dove ci si trova, attraverso la geolocalizzazione; servono a condividere informazioni fondamentali su rotte, mappe, pericoli alle frontiere, blocchi.

10) È invasione e sostituzione etnica. Gli ingressi irregolari nell’Unione europea sono diminuiti del 26% nel 2025, scendendo a quasi 178.000, secondo i dati consolidati diffusi da Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Si tratta di meno della metà del totale registrato nel 2023 e del livello più basso dal 2021. Il Mediterraneo centrale è rimasto la rotta migratoria più attiva verso l’Ue. Tra gennaio e dicembre sono stati rilevati oltre 66.328 arrivi, un dato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1%). Le partenze dalla Libia sono rimaste un fattore chiave nel determinare i movimenti verso l’Italia. Forti cali si sono registrati sulla rotta dell’Africa occidentale (-63%) e su quella dei Balcani occidentali (-42%). Nessuna “invasione musulmana”.

