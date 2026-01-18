  • 18 Gennaio 2026 -
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce calcio sconfitto di misura dal Priolo

Tempo di lettura: 2 minuti

Priolo, 18 gennaio 2026 – Il Santa Croce calcio perde di misura in casa della capolista FC Priolo e rimane fermo a 27 punti perdendo anche la quarta posizione in classifica.
La squadra di mister Fabio Campanaro nonostante le tante assenze è stata eccessivamente punita da due fondamentali episodi sfavorevoli, ma di contro ha giocato una buona partita, mettendo in alcune occasioni in difficoltà la prima della classe.
La cronaca.
Mister Campanaro visto le assenze e qualche giocatore in non buone condizioni decideva di schierarsi con capitan Mangione in porta, in difesa da centrali si schieravano Wally e Golisano, mentre agli esterni andavano Mititelu e Iapichino. A centrocampo Alma e Javadov si davano il cambio nell’interdizione, mentre Basile sciorinava alle spalle del trio d’attacco composto da Yahya Dramé, Fiorilla e Tinnirello.
La gara partiva subito con i locali protesi in attacco, ma il Cigno era bravo a contenerli e a imbastire la controffensiva.
La squadra di Campanaro giocava senza timore e senza fare barricate, cercava di controllare il gioco soprattutto sulla mediana.
A rompere gli equilibri era un calcio di rigore al 33′ assegnato ai locali, per un presunto fallo di Mititelu in area. Sul dischetto si presentava Ferla che non dava scampo a capitan Mangione.
Il Santa Croce reagiva cercando di raggiungere il pareggio prima della fine del primo tempo, ma ogni sforzo era vanificato.
Nella ripresa il Santa Croce era più volitivo nel cercare di raddrizzare la partita, ma al 26′ una sfortunata deviazione di Golisano nella propria porta, regalava il raddoppio al Priolo.
La squadra di Campanaro non ci stava e due minuti dopo, al 28′ accorciava le distanze con Yahya Dramé, bravo a sbrogliare una mischia in area di rigore locale e deviare in rete.
Gli ultimi quindici minuti di gioco erano scoppiettanti con il Santa Croce calcio proteso in avanti alla ricerca del pareggio e il Priolo a difendere il risultato che comunque raggiungeva al triplice fischio finale.
Per i giovani biancazzurri di mister Campanaro ci sarà come rifarsi e l’occasione sarà mercoledì pomeriggio nella gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia, dove ci sarà da conquistare il passaggio del turno contro il Qal’at.

© Riproduzione riservata
