Allerta meteo arancione a Modica: scuole chiuse il 19 e 20 gennaio

Modica, 18 gennaio 2026 – A causa del maltempo previsto nelle prossime ore, il Comune di Modica ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Stessa disposizione in molti altri comuni della Sicilia. È stata infatti diramata un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. Le previsioni indicano piogge forti e persistenti che potrebbero durare fino a 24/36 ore, con temporali intensi, vento forte e fulmini. Queste condizioni potrebbero causare allagamenti e disagi sul territorio. I Sindaci invitano tutti i cittadini a limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e a prestare la massima attenzione. A Modica è stato attivato il presidio di Protezione Civile presso il Palazasi, raggiungibile al numero 331 3045200, per monitorare la situazione.

Si raccomanda di:

evitare cantine, garage e locali interrati

non sostare vicino a torrenti, fiumi e zone soggette ad allagamenti

seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune

La collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare l’emergenza in sicurezza

