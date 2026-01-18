  • 18 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Gennaio 2026 -
Meteo | News in primo piano

Allerta meteo arancione a Modica: scuole chiuse il 19 e 20 gennaio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 gennaio 2026 – A causa del maltempo previsto nelle prossime ore, il Comune di Modica ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Stessa disposizione in molti altri comuni della Sicilia.  È stata infatti diramata un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. Le previsioni indicano piogge forti e persistenti che potrebbero durare fino a 24/36 ore, con temporali intensi, vento forte e fulmini. Queste condizioni potrebbero causare allagamenti e disagi sul territorio. I Sindaci invitano tutti i cittadini a limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e a prestare la massima attenzione. A Modica è stato attivato il presidio di Protezione Civile presso il Palazasi, raggiungibile al numero 331 3045200, per monitorare la situazione.

Si raccomanda di:

  • evitare cantine, garage e locali interrati
  • non sostare vicino a torrenti, fiumi e zone soggette ad allagamenti
  • seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune

La collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare l’emergenza in sicurezza

© Riproduzione riservata
588751

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube