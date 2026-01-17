Scicli, intercettato scooter rubato: denunciato un 29enne

SCICLI, 17 Gennaio 2026 – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica, volta a prevenire e contrastare i reati predatori nelle frazioni marinare. Nei mesi scorsi, un’operazione condotta dai militari della Stazione di Donnalucata ha portato al recupero di uno scooter rubato e alla denuncia di un uomo.

L’inseguimento e il controllo

Durante un normale servizio di perlustrazione, l’attenzione della pattuglia è stata attirata da uno scooter Piaggio 125 con due persone a bordo. Il conducente, alla vista dell’auto dell’Arma, ha effettuato una manovra repentina, cambiando strada nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri hanno reagito immediatamente: dopo una veloce inversione di marcia, hanno inseguito e raggiunto il motociclo, bloccandolo per sottoporre i passeggeri a un controllo approfondito.

I sospetti dei militari hanno trovato conferma durante gli accertamenti tecnici. Dalla verifica del numero di telaio è emerso che il mezzo era stato rubato a Ispica (la denuncia era stata presentata dal legittimo proprietario nei mesi precedenti).

Al fine di trarre in inganno le forze dell’ordine, sullo scooter era stata apposta la targa appartenente a un altro ciclomotore.

Il conducente, un 29enne di nazionalità tunisina residente a Scicli, è stato accompagnato in caserma e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

Lo scooter, dopo i rilievi di rito, è stato finalmente restituito al proprietario, che ha potuto rientrare in possesso del proprio mezzo grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma.

