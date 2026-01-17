  • 17 Gennaio 2026 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa | Vittoria

Protocollo Covid e “Vigile Attesa”: sotto Lente della Magistratura il caso Occhipinti di Vittoria

RAGUSA, 17 Gennaio 2026 – Sette Procure indagano sulla gestione delle cure domiciliari tra il 2020 e il 2021. A Ragusa, il PM Scollo iscrive nel registro degli indagati due medici di base e dispone una perizia tecnica.

Una vasta azione giudiziaria sta scuotendo il sistema sanitario e le direttive ministeriali emanate durante le fasi più critiche della pandemia. Al centro dell’indagine ci sono i decessi di nove persone, avvenuti tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, che secondo i denuncianti sarebbero stati causati dalla mancata somministrazione di terapie domiciliari precoci in favore del protocollo della “vigile attesa e tachipirina”.

Tra le Procure più attive figura quella di Ragusa. Il sostituto procuratore Gaetano Scollo, dopo aver ricevuto il fascicolo dai colleghi di Roma, ha iscritto nel registro degli indagati due medici di base.

La vicenda riguarda il professor Salvatore Occhipinti, prima vittima ragusana del 2021, deceduto il 3 gennaio, e il figlio Gianluca, sopravvissuto dopo un drammatico ricovero all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria iniziato il 12 dicembre 2020. Gianluca ha vissuto il trauma di vedere il padre spegnersi nella sua stessa stanza d’ospedale. Entrambi, prima del ricovero, sarebbero stati seguiti per sei giorni con la sola somministrazione di paracetamolo in attesa di un’evoluzione del quadro clinico.

L’input giudiziario è partito il 27 dicembre 2024 presso la Stazione dei Carabinieri San Lorenzo in Lucina a Roma. Una denuncia firmata dalla giornalista Angela Camuso, da Gianluca Occhipinti, Viviana Molteni e Manuela Zamboni, ha portato all’attenzione della magistratura dieci casi clinici (nove decessi e una lesione grave).

Mancata terapia precoce: Il decesso dei pazienti sarebbe stato determinato dal mancato utilizzo di farmaci già esistenti e di comprovata efficacia (medicina dell’evidenza).

L’indagine non punta il dito solo sulla condotta dei singoli medici, ma sulle direttive del Ministero della Salute dell’epoca, guidato da Roberto Speranza, che avrebbero scoraggiato interventi tempestivi a casa.

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza davanti al GIP per la formulazione dei quesiti peritali. Gianluca Occhipinti, assistito dai legali Francesco Ricciardi (Foro di Roma) e Alfredo Vinciguerra (Foro di Ragusa), ha nominato come consulente tecnico il Prof. Alessandro Capucci.

“Il ritardo dell’inizio della terapia rappresenterebbe il meccanismo determinante del decesso dei pazienti”, sostiene il Prof. Capucci nella sua perizia.

Il compito dei magistrati sarà ora quello di stabilire se l’osservanza del protocollo nazionale abbia effettivamente precluso ai pazienti una chance di sopravvivenza che una cura precoce e combinata avrebbe potuto garantire.

9 commenti su “Protocollo Covid e “Vigile Attesa”: sotto Lente della Magistratura il caso Occhipinti di Vittoria”

  1. Nunziatino spirito critico

    Interessante seguire questo caso , se si conclude con una condanna , partirà una reazione a catena , che ci farà finalmente per comprendere , la reale misura
    delle conseguenze che ha comportato agli italiani questa insolita terapia di tachipirina e vigile attesa . Attesa che approntassero il “vaccino” alla proteina spike o di che ?

    5
    1
  2. Nzulidda a zoppa

    Sembra , valutando i fatti
    , retrospettivamente , sembra che ci fosse stata una volontà ” sovrastante ” e potente volta a screditare tutti coloro che volessero mettere in campo tutte le terapie che potessero in qualche maniera rivelarsi efficaci , come lo erano stati con il coronavirus della SARS o con altri virus .

    4
    1
  3. Lupen

    Insomma questa vigile attesa e tachipirina , appare come una assurdità , che deve comunque avere delle spiegazioni, che devono essere portate all ‘ luce , perché la democrazia dell ‘Occidente tanto osannata da menti acritiche , potrebbe nascondere soltanto in realtà la dittatura crudele e omicida , di poteri economici molto forti , che burattinano gli stati e le istituzioni politiche ai lori interessi , potendo pilotare le campagne elettorali e poi gli eletti e la maggior parte degli organi di stampa .

    5
    2
  4. Marion

    Metterei pure sotto osservazione un tale amomonghi e soldatini di piombo al seguito (tipo macco e Penzo).
    Purtroppo mi sa che l’equipe non sia specializzata

    6
    3
  5. Paolo

    Se fossero esistiti sulla carta farmaci per curare l’influenza, non avrebbero potuto autorizzare in via emergenziale la sperimentazione umana con i sieri. Bisognava creare i presupposti, affinché tutti si rendessero conto che non c’era altra soluzione al siero ed anzi, lo chiedesse proprio la massa a gran voce, ringraziando le case farmaceutiche ed il governo per la loro celerità ed il loro amore verso il popolo.

    7
    2
  7. Gino

    Mammamia ennesima batosta per i quattro (…….) del villaggio Vincenzi cicci Pippi puppetta anonimo anonimus ilenia Piero Saru e pecorai al seguito.
    Gli ignorantoni di questo blog che scrivono enciclopedie di stronzate.
    Gli raccontavano che morivano e facevano morire senza il siero magico, favola dell’ imperatore Draghi.
    Nei ristoranti seduti potevano togliere la mutanda in faccia, ma se si alzavano dovevano indossarla…… poveri ammuccalapuna ammuccapassuluna. Polliiiiiii🐔🐔🐔🐔🐔

    5
    1
  8. Macco

    Io sono un soldatino di piombo, e tu marion immagino sia un o una trans.
    Io dico solo che se non ti sta bene la viglile attesa, e se non ci sono farmaci che in ogni caso andrebbero sperimentati e se nom ti sei voluto fare il siero… ma che minchia ci racconti. Stai quietu e lascia perdere di insultare.
    Un soldatino di piombo

    2
    3
  9. Penzo a te

    Mariuzzello non mi và di infierire
    Malgrado tutto sei una brava persona e fra poco col bel tempo potrai ritornare a contare i granelli di sabbia in spiaggia

    3

