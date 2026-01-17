Protocollo Covid e “Vigile Attesa”: sotto Lente della Magistratura il caso Occhipinti di Vittoria

RAGUSA, 17 Gennaio 2026 – Sette Procure indagano sulla gestione delle cure domiciliari tra il 2020 e il 2021. A Ragusa, il PM Scollo iscrive nel registro degli indagati due medici di base e dispone una perizia tecnica.

Una vasta azione giudiziaria sta scuotendo il sistema sanitario e le direttive ministeriali emanate durante le fasi più critiche della pandemia. Al centro dell’indagine ci sono i decessi di nove persone, avvenuti tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, che secondo i denuncianti sarebbero stati causati dalla mancata somministrazione di terapie domiciliari precoci in favore del protocollo della “vigile attesa e tachipirina”.

Tra le Procure più attive figura quella di Ragusa. Il sostituto procuratore Gaetano Scollo, dopo aver ricevuto il fascicolo dai colleghi di Roma, ha iscritto nel registro degli indagati due medici di base.

La vicenda riguarda il professor Salvatore Occhipinti, prima vittima ragusana del 2021, deceduto il 3 gennaio, e il figlio Gianluca, sopravvissuto dopo un drammatico ricovero all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria iniziato il 12 dicembre 2020. Gianluca ha vissuto il trauma di vedere il padre spegnersi nella sua stessa stanza d’ospedale. Entrambi, prima del ricovero, sarebbero stati seguiti per sei giorni con la sola somministrazione di paracetamolo in attesa di un’evoluzione del quadro clinico.

L’input giudiziario è partito il 27 dicembre 2024 presso la Stazione dei Carabinieri San Lorenzo in Lucina a Roma. Una denuncia firmata dalla giornalista Angela Camuso, da Gianluca Occhipinti, Viviana Molteni e Manuela Zamboni, ha portato all’attenzione della magistratura dieci casi clinici (nove decessi e una lesione grave).

Mancata terapia precoce: Il decesso dei pazienti sarebbe stato determinato dal mancato utilizzo di farmaci già esistenti e di comprovata efficacia (medicina dell’evidenza).

L’indagine non punta il dito solo sulla condotta dei singoli medici, ma sulle direttive del Ministero della Salute dell’epoca, guidato da Roberto Speranza, che avrebbero scoraggiato interventi tempestivi a casa.

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza davanti al GIP per la formulazione dei quesiti peritali. Gianluca Occhipinti, assistito dai legali Francesco Ricciardi (Foro di Roma) e Alfredo Vinciguerra (Foro di Ragusa), ha nominato come consulente tecnico il Prof. Alessandro Capucci.

“Il ritardo dell’inizio della terapia rappresenterebbe il meccanismo determinante del decesso dei pazienti”, sostiene il Prof. Capucci nella sua perizia.

Il compito dei magistrati sarà ora quello di stabilire se l’osservanza del protocollo nazionale abbia effettivamente precluso ai pazienti una chance di sopravvivenza che una cura precoce e combinata avrebbe potuto garantire.

