Modica. Guida in stato di ebbrezza: due patenti ritirate

Modica, 17 Gennaio 2026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Modica e della Stazione di Marina di Modica hanno denunciato a piede libero due automobilisti nell’ambito di specifici controlli alla circolazione stradale.

Un 40enne originario di Comiso e un 39enne residente a Modica sono stati sottoposti ad accertamento tramite etilometro.

Entrambi sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Oltre alla denuncia, per i due conducenti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. I documenti sono stati trasmessi alla Prefettura per il successivo provvedimento di sospensione.

In un’altra occasione, sempre l’Aliquota Radiomobile di Modica, intervenuta per un incidente autonomo sulla SS 194, nel corso del quale una vettura si era schiantata su un muretto in pietra distruggendolo, hanno sottoposto a controllo il guidatore, un quarantenne albanese residente a Modica, e, essendo stato trovato positivo, anche per lui sono scattate denuncia e ritiro della patente.

