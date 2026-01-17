Notte di paura sulla Ragusa-Mare: bloccato neopatentato

Ragusa, 17 Gennaio 2026 – La scorsa notte, intorno alle 3, una segnalazione al 112 ha allertato la Centrale Operativa circa una Fiat Punto nera che procedeva a velocità folle sulla SP 25, zigzagando pericolosamente tra le corsie.

La “gazzella” della Sezione Radiomobile di Ragusa ha intercettato il veicolo in contrada Gatto Corvino. A bordo, un 26enne marocchino residente a Ragusa in evidente stato di alterazione; nell’abitacolo i militari hanno rinvenuto numerose bottiglie di alcolici già consumate.

Il giovane, con lo status di neopatentato, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Per lui è scattata la denuncia per il reato di rifiuto di accertamento etilometrico, oltre al sequestro del veicolo.

Salva