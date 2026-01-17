Ruta: “Il fallimento di un modello. Modica tra debiti record e opere che crollano”

MODICA, 17 Gennaio 2026 – I numeri emersi dall’ultima conferenza stampa dell’amministrazione comunale delineano un quadro finanziario per la città di Modica che definire drammatico è un eufemismo. Ad oggi, la massa passiva conta 387 creditori per un totale parziale di 80 milioni di euro. Tuttavia, la cifra è destinata a lievitare: con i debiti fuori bilancio e il disavanzo ancora in fase di calcolo, la previsione finale parla di un baratro che supera i 200 milioni di euro.

“Esistono responsabilità politiche chiare, riconducibili alle due amministrazioni guidate da Ignazio Abbate – dice Antonio Ruta di L’Alternativa Socialista -. Siamo di fronte all’epilogo di una gestione della cosa pubblica finalizzata alla costruzione di posizioni di potere personale, a vantaggio di una ristretta cerchia e a danno dell’intera collettività. Chi ha costruito la propria carriera accumulando debiti ha, di fatto, ipotecato il futuro dei nostri figli senza produrre alcuno sviluppo reale per Modica. In queste ore, la natura sta svelando la fragilità di quel modello. Il moletto di Marina di Modica, sbandierato per anni come un “fiore all’occhiello” della precedente gestione, sta collassando sotto i colpi della mareggiata. Quel moletto è la rappresentazione plastica e simbolica di un progetto politico: fragile, costruito male e destinato a crollare. Un castello di cartapesta che non regge alla prova del tempo e della realtà”.

Nonostante la gravità della situazione, L’Alternativa Socialista ritiene che Modica possa e debba rialzarsi. La crisi deve essere affrontata con determinazione e spirito costruttivo, ma non può esserci riscatto senza una presa di coscienza collettiva. È necessario che i cittadini comprendano che la politica dell’apparenza produce solo macerie, economiche e strutturali.

“Serve una gestione responsabile per trasformare questo momento buio in un’occasione di crescita vera e trasparente”.

