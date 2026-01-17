  • 17 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Gennaio 2026 -
Modica | Politica

Ruta: “Il fallimento di un modello. Modica tra debiti record e opere che crollano”

L'Alternativa Socialista analizza i numeri del dissesto finanziario e punta il dito sulle responsabilità delle amministrazioni Abbate: «Un progetto politico di cartapesta che ipoteca il futuro delle prossime generazioni».
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 17 Gennaio 2026 – I numeri emersi dall’ultima conferenza stampa dell’amministrazione comunale delineano un quadro finanziario per la città di Modica che definire drammatico è un eufemismo. Ad oggi, la massa passiva conta 387 creditori per un totale parziale di 80 milioni di euro. Tuttavia, la cifra è destinata a lievitare: con i debiti fuori bilancio e il disavanzo ancora in fase di calcolo, la previsione finale parla di un baratro che supera i 200 milioni di euro.

“Esistono responsabilità politiche chiare, riconducibili alle due amministrazioni guidate da Ignazio Abbate – dice Antonio Ruta di L’Alternativa Socialista -. Siamo di fronte all’epilogo di una gestione della cosa pubblica finalizzata alla costruzione di posizioni di potere personale, a vantaggio di una ristretta cerchia e a danno dell’intera collettività. Chi ha costruito la propria carriera accumulando debiti ha, di fatto, ipotecato il futuro dei nostri figli senza produrre alcuno sviluppo reale per Modica. In queste ore, la natura sta svelando la fragilità di quel modello. Il moletto di Marina di Modica, sbandierato per anni come un “fiore all’occhiello” della precedente gestione, sta collassando sotto i colpi della mareggiata. Quel moletto è la rappresentazione plastica e simbolica di un progetto politico: fragile, costruito male e destinato a crollare. Un castello di cartapesta che non regge alla prova del tempo e della realtà”.

Nonostante la gravità della situazione, L’Alternativa Socialista  ritiene che Modica possa e debba rialzarsi. La crisi deve essere affrontata con determinazione e spirito costruttivo, ma non può esserci riscatto senza una presa di coscienza collettiva. È necessario che i cittadini comprendano che la politica dell’apparenza produce solo macerie, economiche e strutturali.

“Serve una gestione responsabile per trasformare questo momento buio in un’occasione di crescita vera e trasparente”.

© Riproduzione riservata
588669

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube