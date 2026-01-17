  • 17 Gennaio 2026 -
Modica | Sport

Modica Calcio, linea verde per Mister Raciti: ufficiali gli arrivi di Parisi e Fravola

Il reparto "under" dei rossoblù si arricchisce di due profili di spessore. L'operazione, siglata grazie alla Global Soccer Management, porta al "Vincenzo Barone" fisicità e prospettiva
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 17 Gennaio 2026 – Il Modica Calcio continua a muoversi con decisione sul mercato per potenziare il pacchetto giovani a disposizione di mister Raciti. La società ha ufficializzato l’ingaggio di due nuovi talenti: Andrea Parisi e Matteo Fravola, entrambi pronti a dare il loro contributo nella fase cruciale della stagione.

Per Andrea Parisi il ghiaccio è già rotto. L’esterno a tutta fascia ha, infatti, già fatto il suo esordio ufficiale nel successo casalingo per 2-1 contro il Giarre, mettendo in mostra le qualità che lo hanno contraddistinto nel settore giovanile del Messina. Giocatore veloce, abile nelle ripartenze ma estremamente disciplinato nella lettura della fase difensiva, Parisi rappresenta un jolly prezioso nello scacchiere tattico di Raciti.

Di grande rilievo è il curriculum di Matteo Fravola. Il giovane difensore vanta una formazione di altissimo livello, avendo compiuto l’intera trafila nel settore giovanile della Roma fino agli Allievi Nazionali. Successivamente è passato alla Primavera del Palermo, per poi misurarsi con il calcio dei “grandi” tra le fila del Licata e, infine, del Messina. Fravola fa della forza fisica e della visione di gioco i suoi punti di forza, candidandosi a diventare un pilastro della retroguardia modicana.

Entrambe le operazioni sono state portate a termine grazie alla proficua collaborazione con la Global Soccer Management e al lavoro del procuratore Davide La China.

La società rossoblù ha espresso grande soddisfazione per l’esito della trattativa: “Ringraziamo Davide La China per la professionalità e per aver portato a Modica giovani di grandi prospettive. Crediamo fermamente in un percorso di crescita reciproco che possa valorizzare i ragazzi e, allo stesso tempo, aiutare la nostra squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

