Coppa Italia Eccellenza: slitta di 24 ore la finale tra Sciacca e Modica

MODICA, 17 Gennaio 2026 – C’è un cambio di programma per l’attesissimo ultimo atto della Coppa Italia d’Eccellenza (Fase Regionale). La sfida tra Unitas Sciacca e Modica Calcio, originariamente prevista per mercoledì prossimo, è stata ufficialmente posticipata di 24 ore. Il fischio d’inizio sul neutro in provincia di Trapani è dunque fissato per giovedì.

La decisione della Lega Sicula è arrivata nelle ultime ore, dettata principalmente dalle preoccupanti previsioni meteorologiche attese per l’inizio della settimana. Le forti piogge annunciate per lunedì e martedì prossimo rischiavano infatti di compromettere seriamente la tenuta del terreno di gioco.

Attraverso questo rinvio, la Lega intende tutelare l’integrità del campo(concedere 24 ore extra di drenaggio per permettere al fango e all’acqua in eccesso di defluire), garantire lo spettacolo (assicurare che una finale così prestigiosa si giochi su un rettangolo di gioco che permetta il regolare rotolamento del pallone e la sicurezza degli atleti), favorire il pubblico (rendere più agevole l’afflusso dei tifosi provenienti da Sciacca e Modica, evitando il picco del maltempo).

Resta dunque alta la tensione sportiva per un match che mette in palio non solo il trofeo regionale, ma anche l’accesso alla fase nazionale della competizione. Entrambe le formazioni avranno ora un giorno in più per rifinire la preparazione e recuperare energie preziose.

I sostenitori delle due squadre sono già in fermento: nonostante lo spostamento infrasettimanale, è prevista una massiccia partecipazione di pubblico per quello che si preannuncia come uno dei momenti più alti della stagione calcistica dilettantistica siciliana.

Salva