  • 17 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sport

Basket. Prima contro seconda: Monopoli misura le ambizioni della Virtus Ragusa

La SuperConveniente attesa da un altro test complicato. I pugliesi vinsero all'andata
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 gennaio 2026 – Dopo il titolo di campione d’inverno, per la SuperConveniente Virtus Ragusa è tempo di fare sul serio. Domenica alle 18, al PalaPadua, i ragazzi di coach Di Gregorio ospitano la Climaway Basket Monopoli in una sfida di alta classifica.

Ragusa guida il girone F della della Serie B Interregionale con 22 punti (11-3), mentre Monopoli occupa la seconda posizione insieme a Dinamo Brindisi e Viola Reggio Calabria, con un record di 10 vittorie e 4 sconfitte. All’andata furono i pugliesi a imporsi per 71-63, al termine di una gara che prese un indirizzo chiaro già dal secondo quarto (alla Virtus non bastarono 18 punti di Brown e 17 di Fabi). La formazione di coach Ponticiello arriva al PalaPadua forte del successo conquistato nell’ultima trasferta sul parquet di Corato.

La Climaway è squadra profonda e strutturata, con diverse soluzioni offensive. Il riferimento principale è lo sloveno Nejc Zupan, miglior realizzatore con 15,7 punti di media e 5,3 rimbalzi, oltre a un eccellente 36% da tre punti. In doppia cifra anche Savoldelli e Spatti, entrambi oltre gli 11 punti a partita, con Savoldelli che aggiunge anche 4 assist di media. Dalla panchina e nelle rotazioni, Monopoli può contare inoltre su elementi di sostanza come Mastroianni, El Agbani e Dincic (aggiunto a dicembre).

Per la Virtus, reduce dalla vittoria di domenica scorsa contro Rende che ha certificato il primo posto al termine del girone d’andata, sarà un banco di prova importante per misurare ambizioni, maturità e solidità difensiva. La gara sarà diretta dagli arbitri Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Carlo D’Amore di Messina (ME) e sarà trasmessa in live streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di 3 euro.

© Riproduzione riservata
588676

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube