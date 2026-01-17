Basket. Prima contro seconda: Monopoli misura le ambizioni della Virtus Ragusa

Ragusa, 17 gennaio 2026 – Dopo il titolo di campione d’inverno, per la SuperConveniente Virtus Ragusa è tempo di fare sul serio. Domenica alle 18, al PalaPadua, i ragazzi di coach Di Gregorio ospitano la Climaway Basket Monopoli in una sfida di alta classifica.

Ragusa guida il girone F della della Serie B Interregionale con 22 punti (11-3), mentre Monopoli occupa la seconda posizione insieme a Dinamo Brindisi e Viola Reggio Calabria, con un record di 10 vittorie e 4 sconfitte. All’andata furono i pugliesi a imporsi per 71-63, al termine di una gara che prese un indirizzo chiaro già dal secondo quarto (alla Virtus non bastarono 18 punti di Brown e 17 di Fabi). La formazione di coach Ponticiello arriva al PalaPadua forte del successo conquistato nell’ultima trasferta sul parquet di Corato.

La Climaway è squadra profonda e strutturata, con diverse soluzioni offensive. Il riferimento principale è lo sloveno Nejc Zupan, miglior realizzatore con 15,7 punti di media e 5,3 rimbalzi, oltre a un eccellente 36% da tre punti. In doppia cifra anche Savoldelli e Spatti, entrambi oltre gli 11 punti a partita, con Savoldelli che aggiunge anche 4 assist di media. Dalla panchina e nelle rotazioni, Monopoli può contare inoltre su elementi di sostanza come Mastroianni, El Agbani e Dincic (aggiunto a dicembre).

Per la Virtus, reduce dalla vittoria di domenica scorsa contro Rende che ha certificato il primo posto al termine del girone d’andata, sarà un banco di prova importante per misurare ambizioni, maturità e solidità difensiva. La gara sarà diretta dagli arbitri Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Carlo D’Amore di Messina (ME) e sarà trasmessa in live streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di 3 euro.

