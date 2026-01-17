  • 17 Gennaio 2026 -
Attualità | Slider

Fra lunedì e martedì arriva Harry, una perturbazione di origine atlantica

Tempo di lettura: 2 minuti

17 Gennaio 2026 – Un’importante perturbazione di origine atlantica, denominata Tempesta Harry, si appresta a investire il settore centro-meridionale della Penisola, determinando condizioni meteorologiche particolarmente severe tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio 2026. L’Aeronautica Militare, tramite il Servizio Meteorologico dell’A.M., ha diramato un’allerta per fenomeni intensi, emessa alle ore 12:00 UTC del 17 gennaio, con previsioni che richiedono la massima attenzione da parte delle autorità locali e della popolazione interessata. Secondo quanto riportato dal bollettino ufficiale, l’area più direttamente coinvolta sarà quella del basso versante ionico, con particolare riferimento alla Calabria orientale e alla Sicilia orientale, dove si attendono precipitazioni intense e abbondanti, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e da forti raffiche di vento, in un contesto di marcata instabilità atmosferica.
Sul fronte eolico, è prevista una doppia configurazione di venti intensi: dalla notte tra sabato e domenica, la Liguria centroccidentale sarà interessata da venti settentrionali forti con raffiche di burrasca forte, che persisteranno fino alla serata di lunedì 19 gennaio. Contestualmente, a partire dalla serata di domenica e per tutta la giornata di lunedì, venti di scirocco (sud-est) colpiranno con analoga intensità la Calabria e la Sicilia, determinando condizioni di mare molto agitato e mareggiate lungo le coste esposte, in particolare sul versante ionico.
La struttura ciclonica associata alla tempesta Harry, di natura complessa e ad evoluzione relativamente rapida, rappresenta una tipica configurazione barica invernale per il bacino del Mediterraneo, ma con un’intensità che impone prudenza. Le forti precipitazioni previste, concentrate in un arco temporale ristretto, potrebbero comportare criticità idrogeologiche e idrauliche, specialmente nei bacini montani e collinari già interessati da recenti accumuli pluviometrici.
Si raccomanda di seguire con attenzione gli aggiornamenti dei bollettini meteo ufficiali e le disposizioni della Protezione Civile, evitando spostamenti non necessari nelle aree maggiormente esposte al rischio e prestando particolare attenzione alle condizioni del mare, soprattutto per le attività marittime e costiere.

© Riproduzione riservata
588682

