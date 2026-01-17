Il Modica non si ferma più: Bonanno stende l’Avola e il primato è blindato

MODICA – AVOLA 1 – 0

MARCATORE; 53’ Bonanno

Modica, 17 Gennaio 2026 – In un’atmosfera da grandi occasioni, il Modica vince l’ennesima battaglia di un campionato fin qui perfetto, superando di misura l’Avola in uno scontro al vertice che ha confermato l’alto livello tecnico di entrambe le formazioni. Una partita vibrante, decisa da un lampo nella ripresa e difesa con le unghie contro un avversario mai domo.

Dopo un primo tempo equilibrato, giocato a ritmi sostenuti da ambo le parti, la gara si sblocca al 53’. È Bonanno a far esplodere la gioia dei tifosi locali: l’attaccante rossoblù si fa trovare pronto e, con una giocata di pura precisione, trafigge il portiere ospite firmando l’1-0.

L’Avola, però, dimostra perché occupa le zone alte della classifica e reagisce immediatamente. Al 61’, gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio: Alfo lascia partire una conclusione potente che scavalca l’estremo difensore modicano, ma la sfortuna si mette di traverso e il pallone si stampa contro la traversa, strozzando in gola l’urlo del gol ai sostenitori avolesi.

Numeri da record

Con questo successo, il Modica consolida un dominio che sta diventando storico:

• 16 vittorie consecutive: una striscia impressionante che testimonia la solidità mentale del gruppo.

• +11 di vantaggio: un margine rassicurante sulla seconda in classifica, che permette di guardare al prosieguo del torneo con estrema fiducia.

Nonostante la sconfitta, l’Avola esce dal campo a testa alta, avendo dato vita a una “bella partita tra due belle squadre”. Ma oggi, ancora una volta, la festa è tutta del Modica, che prosegue la sua marcia trionfale verso l’obiettivo stagionale.

