  • 17 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Gennaio 2026 -
Modica | Sport

Il Modica non si ferma più: Bonanno stende l’Avola e il primato è blindato

Sedicesima sinfonia consecutiva per la capolista, che piega un ottimo Avola nel big match di giornata e vola a +11 in classifica
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA – AVOLA 1 – 0
MARCATORE; 53’ Bonanno
Modica, 17 Gennaio 2026 – In un’atmosfera da grandi occasioni, il Modica vince l’ennesima battaglia di un campionato fin qui perfetto, superando di misura l’Avola in uno scontro al vertice che ha confermato l’alto livello tecnico di entrambe le formazioni. Una partita vibrante, decisa da un lampo nella ripresa e difesa con le unghie contro un avversario mai domo.
Dopo un primo tempo equilibrato, giocato a ritmi sostenuti da ambo le parti, la gara si sblocca al 53’. È Bonanno a far esplodere la gioia dei tifosi locali: l’attaccante rossoblù si fa trovare pronto e, con una giocata di pura precisione, trafigge il portiere ospite firmando l’1-0.
L’Avola, però, dimostra perché occupa le zone alte della classifica e reagisce immediatamente. Al 61’, gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio: Alfo lascia partire una conclusione potente che scavalca l’estremo difensore modicano, ma la sfortuna si mette di traverso e il pallone si stampa contro la traversa, strozzando in gola l’urlo del gol ai sostenitori avolesi.
Numeri da record
Con questo successo, il Modica consolida un dominio che sta diventando storico:
• 16 vittorie consecutive: una striscia impressionante che testimonia la solidità mentale del gruppo.
• +11 di vantaggio: un margine rassicurante sulla seconda in classifica, che permette di guardare al prosieguo del torneo con estrema fiducia.
Nonostante la sconfitta, l’Avola esce dal campo a testa alta, avendo dato vita a una “bella partita tra due belle squadre”. Ma oggi, ancora una volta, la festa è tutta del Modica, che prosegue la sua marcia trionfale verso l’obiettivo stagionale.

© Riproduzione riservata
588685

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube