Inaugurata oggi a Pozzallo la prima casa di accoglienza in provincia di Ragusa per gestanti e donne con figli

Pozzallo, 17 Gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina, in una cornice di grande partecipazione la cerimonia di inaugurazione della Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli in via Cristoforo Colombo, 166.

La struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale “La forza della vita”, si pone come obiettivo quello di offrire protezione, sostegno e percorsi di autonomia a madri in condizioni di fragilità.

Manuela Marchetti, esperta in criminologia e analisi comportamentale, con il suo intervento ha sottolineato il valore scientifico e umano di un approccio integrato nel supporto alle vittime di vulnerabilità sociale.

“Oggi Pozzallo scrive una pagina importante di civiltà e solidarietà. L’apertura di questa struttura è un impegno concreto che la nostra comunità assume nei confronti dei più deboli – commenta il sindaco, Roberto Ammatuna – . Un ringraziamento alla presidente Giusy Caccamo per aver creato questo luogo di speranza per donne e bambini, che si sposa con la nostra visione di città, cioè un luogo dove nessuno è lasciato solo e dove la tutela della vita è una priorità assoluta”.

