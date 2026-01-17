  • 17 Gennaio 2026 -
  17 Gennaio 2026
Attualità | Pozzallo

Inaugurata oggi a Pozzallo la prima casa di accoglienza in provincia di Ragusa per gestanti e donne con figli

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 17 Gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina, in una cornice di grande partecipazione la cerimonia di inaugurazione della Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli in via Cristoforo Colombo, 166. 

La struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale “La forza della vita”, si pone come obiettivo quello di offrire protezione, sostegno e percorsi di autonomia a madri in condizioni di fragilità.
Manuela Marchetti, esperta in criminologia e analisi comportamentale, con il suo intervento ha sottolineato il valore scientifico e umano di un approccio integrato nel supporto alle vittime di vulnerabilità sociale.
“Oggi Pozzallo scrive una pagina importante di civiltà e solidarietà. L’apertura di questa struttura è un impegno concreto che la nostra comunità assume nei confronti dei più deboli – commenta il sindaco, Roberto Ammatuna – . Un ringraziamento alla presidente Giusy Caccamo per aver creato questo luogo di speranza per donne e bambini, che si sposa con la nostra visione di città, cioè un luogo dove nessuno è lasciato solo e dove la tutela della vita è una priorità assoluta”.

