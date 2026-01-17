  • 17 Gennaio 2026 -
Ispica | Politica

Maltempo in arrivo: il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese chiede interventi immediati e denuncia lo stato critico dei canali

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 17 gennaio 2026 – Alla luce del preallertamento per condizioni meteo avverse diramato dalla Protezione Civile, che prevede a partire da lunedì una fase di maltempo di forte intensità con precipitazioni abbondanti e rischio idrogeologico, il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese lancia un appello urgente alle istituzioni competenti affinché venga garantita la massima attenzione al territorio.
Il Bassopiano Ispicese rappresenta da anni un’area estremamente vulnerabile al rischio di allagamenti e ristagni idrici. Una vulnerabilità oggi aggravata dalle condizioni disastrose in cui versano numerosi canali di scolo, caratterizzati da vegetazione fitta, sterpaglie e materiali accumulati che ostruiscono il regolare deflusso delle acque, aumentando in modo significativo il rischio di esondazioni e allagamenti diffusi.
Il Comitato ricorda che già in data 24 settembre e 5 novembre scorsi aveva formalmente segnalato tali criticità, invitando il Consorzio di Bonifica a intervenire con la necessaria tempestività per la pulizia e la manutenzione dei canali, proprio in vista della stagione delle piogge. Segnalazioni che, ad oggi, non hanno prodotto interventi risolutivi su larga parte del territorio.
Alla luce delle previsioni meteo e del rischio concreto di eventi idrogeologici avversi, il Comitato chiede che vengano immediatamente predisposti tutti i mezzi e le risorse necessarie, incluse idrovore e sistemi di pompaggio, per garantire interventi rapidi in caso di allagamenti e consentire la liberazione tempestiva delle acque dai terreni agricoli e dalle aree più esposte.
«Non si tratta di allarmismo – sottolinea il Comitato – ma di una richiesta di prevenzione e responsabilità. Con canali in queste condizioni, anche piogge intense ma non eccezionali possono trasformarsi in un’emergenza annunciata».
Il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese auspica un immediato cambio di passo, con un presidio costante del territorio e un coordinamento efficace tra tutti gli enti competenti, affinché si intervenga prima e non, come troppo spesso accaduto in passato, solo dopo il verificarsi dei danni.

