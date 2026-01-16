  • 16 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo | Scicli

Blitz della Guardia Costiera a Cava d’Aliga: sequestrato peschereccio per pesca a strascico illegale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI/POZZALLO, 16 Gennaio 2026 – Giovedì, i militari della Guardia Costiera di Pozzallo hanno portato a termine un importante intervento nelle acque antistanti la località di Cava d’Aliga, intercettando un peschereccio intento a operare in zona vietata.

Durante un pattugliamento mirato al controllo dello sforzo di pesca, il personale della Guardia Costiera ha individuato l’unità mentre effettuava la pesca a strascico sotto costa, a una distanza dalla riva inferiore a quella minima consentita dalla legge.

Una volta accertata l’infrazione, i militari hanno scortato il peschereccio presso il porto di Pozzallo per le procedure di rito. Il bilancio dell’operazione è severo: sanzione amministrativa di 3.000 euro per pesca in zona vietata e confisca di circa 17 kg di pescato e dell’attrezzatura utilizzata.

Trattandosi di una violazione grave, sono stati assegnati punti di penalizzazione sia alla licenza di pesca sia al comandante dell’unità.

Il divieto di pesca sotto costa non è solo una norma burocratica, ma una misura fondamentale per proteggere i fondali e le zone di riproduzione delle specie ittiche, particolarmente fragili in prossimità della riva.

Fortunatamente, l’illegalità si è trasformata in un gesto di solidarietà. Dopo i controlli del servizio veterinario dell’ASP, che hanno confermato l’idoneità al consumo umano, il pesce sequestrato è stato devoluto in beneficenza.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle attività illegali che danneggiano la biodiversità e creano una concorrenza sleale verso i pescatori che rispettano le regole. La Guardia Costiera ribadisce l’importanza della vigilanza per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse e preservare il futuro del nostro mare.

© Riproduzione riservata
588590

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube