L’introspezione di Saro Cannizzaro. “Caso Ferragni-Pandoro: Perché non si può parlare di “assoluzione”

16 Gennaio 2026 – Nelle ultime ore, la chiusura delle vicende giudiziarie riguardanti Chiara Ferragni è stata spesso raccontata dai media con termini impropri. È necessario fare chiarezza per amore del diritto-dovere di verità: l’imprenditrice digitale non è stata assolta, non è stata dichiarata innocente, ma non è stata nemmeno condannata. Semplicemente, il processo non si è potuto fare.

In ambito legale, un’assoluzione arriva quando un giudice, dopo aver analizzato le prove, stabilisce che il reato non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Nel caso del “Pandoro Gate”, nulla di tutto ciò è accaduto. Il giudice non ha indagato se la truffa ci sia stata o meno; ha emesso una sentenza di non luogo a procedere basata su un vizio procedurale.

Il processo è naufragato su un’interpretazione giuridica che molti definiscono fantasiosa: la caduta dell’aggravante della “minorata difesa dei consumatori”.

Secondo il giudice, non vi sarebbe stata una disparità tale da impedire ai consumatori di difendersi dall’inganno. In parole povere: se l’utente ha creduto che acquistando il panettone avrebbe fatto beneficenza (mentre i profitti andavano all’influencer), la colpa sarebbe di una sua mancata attenzione critica.

Questa valutazione appare paradossale se si considera il contesto: da una parte la “regina degli influencer”, dotata di una potenza di fuoco comunicativa da decine di milioni di follower e consulenti d’immagine, dall’altra, il singolo consumatore che interagisce tramite uno smartphone.

Sostenere che vi fosse una piena parità di interazione comunicativa tra queste due parti significa ignorare come funziona oggi il marketing digitale.

Senza l’aggravante della minorata difesa, il reato di truffa perde la “procedibilità d’ufficio”. Questo significa che lo Stato può continuare il processo solo se esiste una querela valida da parte delle vittime. Poiché il Codacons aveva precedentemente ritirato la propria, il giudice si è trovato nell’impossibilità tecnica di proseguire.

Il processo è stato semplicemente azzerato. Resta il fatto che milioni di euro sono stati guadagnati facendo leva su una finalità benefica che, nei fatti, era già stata liquidata a monte con una cifra fissa, indipendentemente dalle vendite.

Parlare di “assoluzione” significa mistificare la realtà: la giustizia, in questo caso, ha preferito fermarsi sulla soglia della porta anziché entrare a verificare cosa fosse successo davvero dentro quella campagna commerciale.

